Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Эксперт: Зеленский хочет стать премьер-министром

3:48
Мир » Бывший СССР » Украина

Уже открыто говорят о том, что президентом Украины управляет Вашингтон. Кто на самом деле принимает решения за Зеленского, почему тот хочет стать премьер-министром парламентской республики, какой сценарий разработали в США для Украины и что такое "бойня Байдена", Pravda.Ru рассказал политолог, участник одесского сопротивления "Куликово поле" Егор Кваснюк.

Эксперт: Зеленский хочет стать премьер-министром
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

— Егор Григорьевич, насколько президент Украины Владимир Зеленский самостоятелен в принятии решений?

— Зеленский является нанятым работником, который выполняет работу. Он не лидер нации, он играет лидера нации. Он не сделал для граждан Украины ничего хорошего. При этом он:

  • ездит в зелёных майках к другим президентам,
  • не соблюдает никакие договорённости.

То есть он кривляка, капризуля, маленький мальчик. Ему не понравилось, что его не собирается защищать НАТО, жертвуя своими людьми. Он начал шантажировать: мол, у него есть три атомные электростанции и Киевское водохранилище, которое он тоже может взорвать. К нему приезжал руководитель ЦРУ Бёрнс, объяснил: "Если ты это сделаешь, ты можешь не выжить. У нас написано в сценарии: мы убиваем граждан Украины об Россию. Вот идите в мясные штурмы. Техника закончилась. Новую мы вам вовремя не поставим. У нас её просто нет. Ремонтировать сейчас не на что, это долго, логистические цепочки к этому не готовы. То есть ты будешь просто убивать граждан Украины и всё, это твоя задача".

А Зеленский хочет, чтобы Россию принудили к заморозке конфликта, он продержится на троне два-три года и перейдёт в парламентскую республику, станет премьером и будет до конца дней маленьким князьком личного каганата.

Ему объясняет Запад, что "без решения России этого не произойдёт. А решения России не будет без территориальных изменений на Украине. Поэтому в НАТО мы тебя примем, но когда у тебя не будет конфликта с Россией". Скорее всего, вступления НАТО в войну против России не произойдёт. Об этом и в США напрямую говорят. Но Запад продолжает подкармливать Зеленского, чтобы Россия не забрала всю Украину.

Для НАТО важно сохранить себе часть Украины для базы, хотя бы все Карпаты, чтобы в случае атаки против России не надо было переходить горы.

Плюс требование, чтобы Россия не получила работоспособное население. Это "бойня Байдена", где на мясные штурмы отправляют пехоту без прикрытия брони, она гибнет тысячами сейчас, потери колоссальные, никто подсчитать не в состоянии.

— Однако Зеленский — наркоман, поэтому ему в голову может прийти всё что угодно.

— Зеленский не является на своём посту самостоятельной фигурой. Рядом с ним всегда серые кардиналы, которые им управляют. Сейчас это Ермак. Он не наркоман.

Демократы проиграют выборы в США, если на Украине произойдёт ещё одна катастрофа типа взрыва Каховской ГЭС. Все считают, что Байден полностью контролирует Зеленского, но полностью контролировать его невозможно. Поэтому любые подобные действия сыграют против Байдена и его партии. Там есть ряд людей, которые не хотят, чтобы тень Байдена упала на всю партию. Тот же Кеннеди, например. Поэтому они выступают против того, что сейчас творит Байден на Украине.

Зеленский не может ничего сделать сам, иначе его убьют. Охрана Зеленского давным-давно состоит не из людей Зеленского, а из сотрудников ЦРУ. Он это знает.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы украина владимир зеленский
Новости
"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами
Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене
56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения
Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки
Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам
Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах
Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого* на два месяца
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда США смирятся с поражением на Украине
Ижевские пистолеты МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли проверку в Росгвардии
Популярное
Зачем Шойгу отправляется в КНДР, объяснил Марков

Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.

Марков рассказал о цели визита Шойгу в КНДР
Актёр Валентин Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине времён СССР
"Шутки про "москаля" звучали даже во времена СССР": Смирнитский поделился воспоминаниями о Западной Украине
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Наполеон на острове Святой Елены любил поговорить о женщинах Сергей Лебедев Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет Анастасия Жукова Когда Запад прекратит снабжать Украину оружием? Объясняют эксперты Петр Ермилин
О стоимости пляжного отдыха в Грузии рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России
Визит Шойгу в КНДР напрашивался давно. Что он означает?
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
"Затишье перед бурей": Рогов описал обстановку на Запорожском участке
Последние материалы
"Царьград": единство общества является условием победы России в войне с внешними врагами
Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене
56-летняя актриса Рената Литвинова показала редкие фото с дочерью в день ее рождения
Из-за жары на юге России появились смертельно опасные пауки
Дарья Сагалова переживает, что новая Светка Букина не понравится поклонникам
Культура отмены: Кевин Спейси полностью оправдан по делу о домогательствах
Актер Павел Прилучный отправился с семьей в долгожданный отпуск
Суд арестовал Бориса Кагарлицкого* на два месяца
Учёные установили: объятия защищают от болезней, снимают стресс и повышают иммунитет
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, когда США смирятся с поражением на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников