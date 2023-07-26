Эксперт: Зеленский хочет стать премьер-министром

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Уже открыто говорят о том, что президентом Украины управляет Вашингтон. Кто на самом деле принимает решения за Зеленского, почему тот хочет стать премьер-министром парламентской республики, какой сценарий разработали в США для Украины и что такое "бойня Байдена", Pravda.Ru рассказал политолог, участник одесского сопротивления "Куликово поле" Егор Кваснюк.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

— Егор Григорьевич, насколько президент Украины Владимир Зеленский самостоятелен в принятии решений?

— Зеленский является нанятым работником, который выполняет работу. Он не лидер нации, он играет лидера нации. Он не сделал для граждан Украины ничего хорошего. При этом он:

ездит в зелёных майках к другим президентам,

не соблюдает никакие договорённости.

То есть он кривляка, капризуля, маленький мальчик. Ему не понравилось, что его не собирается защищать НАТО, жертвуя своими людьми. Он начал шантажировать: мол, у него есть три атомные электростанции и Киевское водохранилище, которое он тоже может взорвать. К нему приезжал руководитель ЦРУ Бёрнс, объяснил: "Если ты это сделаешь, ты можешь не выжить. У нас написано в сценарии: мы убиваем граждан Украины об Россию. Вот идите в мясные штурмы. Техника закончилась. Новую мы вам вовремя не поставим. У нас её просто нет. Ремонтировать сейчас не на что, это долго, логистические цепочки к этому не готовы. То есть ты будешь просто убивать граждан Украины и всё, это твоя задача".

А Зеленский хочет, чтобы Россию принудили к заморозке конфликта, он продержится на троне два-три года и перейдёт в парламентскую республику, станет премьером и будет до конца дней маленьким князьком личного каганата.

Ему объясняет Запад, что "без решения России этого не произойдёт. А решения России не будет без территориальных изменений на Украине. Поэтому в НАТО мы тебя примем, но когда у тебя не будет конфликта с Россией". Скорее всего, вступления НАТО в войну против России не произойдёт. Об этом и в США напрямую говорят. Но Запад продолжает подкармливать Зеленского, чтобы Россия не забрала всю Украину.

Для НАТО важно сохранить себе часть Украины для базы, хотя бы все Карпаты, чтобы в случае атаки против России не надо было переходить горы.

Плюс требование, чтобы Россия не получила работоспособное население. Это "бойня Байдена", где на мясные штурмы отправляют пехоту без прикрытия брони, она гибнет тысячами сейчас, потери колоссальные, никто подсчитать не в состоянии.

— Однако Зеленский — наркоман, поэтому ему в голову может прийти всё что угодно.

— Зеленский не является на своём посту самостоятельной фигурой. Рядом с ним всегда серые кардиналы, которые им управляют. Сейчас это Ермак. Он не наркоман.

Демократы проиграют выборы в США, если на Украине произойдёт ещё одна катастрофа типа взрыва Каховской ГЭС. Все считают, что Байден полностью контролирует Зеленского, но полностью контролировать его невозможно. Поэтому любые подобные действия сыграют против Байдена и его партии. Там есть ряд людей, которые не хотят, чтобы тень Байдена упала на всю партию. Тот же Кеннеди, например. Поэтому они выступают против того, что сейчас творит Байден на Украине.