Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме

4:15 Your browser does not support the audio element. Мир

В США обнародовано письмо Биллу Клинтону от экс-президента США Ричарда Никсона, написанное 21 марта 1994 года. В нём украинскому вопросу уделено особое место, рассказали в Fox News.

Фото: Rutube: раскрытые тайны президентов

Никсон в письме прямо предупреждает Клинтона о возможности прихода к власти в Кремле после Ельцина как проамериканского политика, так и антиамериканского.

При этом Никсон особо подчёркивает "необходимость постоянного рабочего взаимодействия с Украиной" как буфера и будущего "плацдарма" против РФ.

Сегодня письмо Никсона скромно называют "пророческим", хотя напропалую пивший Борис Ельцин ушёл только в 1999 году, выиграв безнадёжные для него выборы 1996 года. А уж знаменитая путинская мюнхенская речь и вовсе прозвучала только в 2007 году.

Никто и не пытался делать вид, что Америка будет вести себя порядочно по отношению к России. В планы входили совершенно другие задачи.

Напомним, в Киеве на смену Кравчуку в июле 1994 года пришёл Леонид Кучма, будущий автор книги "Украина — не Россия", сдавший в 2003 году "третий тур" президентских выборов американскому ставленнику Виктору Ющенко.

Общий вывод послания свидетельствует о том, что конфликт РФ и Украины был "запрограммирован" ещё Беловежскими соглашениями и развалом единой страны в 1991 году под обещания западными "друзьями" всеобщего процветания в условиях мировой демократии и глобального рынка.

Как все эти обещания были реализованы — можно наблюдать "в прямом эфире" каждый день, слушая победные реляции западной прессы об Украине. Тональность постепенно меняется, но направление остаётся прежним.

Так что письмо Никсона подтверждает, что Белый дом и Конгресс США чётко знали свои цели и принципиально не ограничивали себя в средствах их достижения.

Впрочем всегда есть вариант, что в 2052–2053 годах современные кулуарные беседы и переписки властей США станут новым откровением для мира.

Почему нет? К 2023 году, после рассекречивания документов и появления мемуаров, стало известно, что…