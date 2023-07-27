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Олег Володин

Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме

4:15
Мир

В США обнародовано письмо Биллу Клинтону от экс-президента США Ричарда Никсона, написанное 21 марта 1994 года. В нём украинскому вопросу уделено особое место, рассказали в Fox News.

Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме
Фото: Rutube: раскрытые тайны президентов

Никсон в письме прямо предупреждает Клинтона о возможности прихода к власти в Кремле после Ельцина как проамериканского политика, так и антиамериканского.

При этом Никсон особо подчёркивает "необходимость постоянного рабочего взаимодействия с Украиной" как буфера и будущего "плацдарма" против РФ.

Сегодня письмо Никсона скромно называют "пророческим", хотя напропалую пивший Борис Ельцин ушёл только в 1999 году, выиграв безнадёжные для него выборы 1996 года. А уж знаменитая путинская мюнхенская речь и вовсе прозвучала только в 2007 году.

Никто и не пытался делать вид, что Америка будет вести себя порядочно по отношению к России. В планы входили совершенно другие задачи.

Напомним, в Киеве на смену Кравчуку в июле 1994 года пришёл Леонид Кучма, будущий автор книги "Украина — не Россия", сдавший в 2003 году "третий тур" президентских выборов американскому ставленнику Виктору Ющенко.

Общий вывод послания свидетельствует о том, что конфликт РФ и Украины был "запрограммирован" ещё Беловежскими соглашениями и развалом единой страны в 1991 году под обещания западными "друзьями" всеобщего процветания в условиях мировой демократии и глобального рынка.

Как все эти обещания были реализованы — можно наблюдать "в прямом эфире" каждый день, слушая победные реляции западной прессы об Украине. Тональность постепенно меняется, но направление остаётся прежним.

Так что письмо Никсона подтверждает, что Белый дом и Конгресс США чётко знали свои цели и принципиально не ограничивали себя в средствах их достижения.

Впрочем всегда есть вариант, что в 2052–2053 годах современные кулуарные беседы и переписки властей США станут новым откровением для мира.

Почему нет? К 2023 году, после рассекречивания документов и появления мемуаров, стало известно, что…

  • Барак Обама был готов признать воссоединение Крыма с Россией. "Я не буду вступать в противостояние с Россией из-за Украины, если Москва ограничится присоединением Крыма (Бог с ним)", — пообещал американский президент Владимиру Путину в ходе переговоров в 2014 году. Это рассказал экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в книге "Комната, где это произошло. Мемуары из Белого дома".
  • Bloomberg передавал слова госсекретаря США с закрытой встречи в Киеве 31 января 2019 года: "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать". Также в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму "всё произошло так, как хотел крымский народ". "Да всё понятно. Всё произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите ещё один референдум", — потребовал он.
  • Администрация Джорджа Буша предупреждала Обаму, что 59% крымчан и немало жителей Донбасса — "психологически, исторически и этнически русские" и в случае голосования большинство захочет присоединиться к России.
  • 23 июня 2023 года бывший президент США Барак Обама заявил в интервью CNN, что многие русскоговорящие в Крыму "действительно поддержали присоединение полуострова к Российской Федерации в 2014 году, хотя мы и говорили обратное".
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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