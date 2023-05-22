Польша начала подсчитывать "ущерб от действий СССР", чтобы потребовать "репарации" от России

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В Польше начали подсчитывать ущерб, который якобы был понесён в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом в эфире Польского телевидения заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com

"Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он.

По словам Мулярчика, в готовящемся докладе всё должно быть задокументировано, "чтобы никто не мог его опровергнуть".

Ранее власти Польши потребовали от Германии компенсации в размере 1,3 триллионов долларов. В Берлине, впрочем, отказываются даже говорить на эту тему, подчёркивая, что вопрос с репарациями давно исчерпан.

При этом в Варшаве заявляли, что предъявят подобные же претензии и России. Причём заявляли вполне официально и неоднократно. Даже странно, что у них, оказывается, "доклад" на эту тему ещё не подготовлен.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы возместить России "средства, потраченные на Польшу в военные и послевоенные годы".

"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта)", — отметил он.

Надо заметить, что на сказанное спикером Госдумы обратили внимание в Варшаве. Ожидаемо отреагировав в духе "платить не будем".

"Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми", — заявил, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Высказался по этой теме и министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс. Который выразил надежду, что заявление Вячеслава Володина явлется только "страшилкой", сообщает РИА "Новости".

"Я надеюсь, что это страшилка, надеюсь, что это только давление. Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно", — заявил Телюс.

Так что вполне возможно, что заявление Мулярчика — это часть реакции Варшавы. Хотя очевидно, что на польский доклад Россия вполне может ответить своими подсчётами.