Польские власти забыли, кто освободил их страну от фашистских захватчиков, а после войны вкладывал огромные деньги в восстановление инфраструктуры, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов", — напомнил он.
На эти деньги, подчеркнул политик, были построены заводы, энергетические и транспортные объекты.
Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны нынешние территории, причём это районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами.
Невзирая на огромные масштабы помощи, сейчас Варшава ведёт исключительно антироссийскую политику: сносит памятники советским солдатам, закрывает русские школы и ворует российскую собственность, перечислил Володин.
"Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы", — написал спикер в своём Telegram-канале.
Он заверил, что этот вопрос будет рассмотрен на Совете Думы уже в понедельник.
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