Спикер Госдумы РФ Володин: Польша должна России территории и 750 млрд долларов

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские власти забыли, кто освободил их страну от фашистских захватчиков, а после войны вкладывал огромные деньги в восстановление инфраструктуры, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: Фото: BBC

"В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов", — напомнил он.

На эти деньги, подчеркнул политик, были построены заводы, энергетические и транспортные объекты.

Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны нынешние территории, причём это районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами.

Невзирая на огромные масштабы помощи, сейчас Варшава ведёт исключительно антироссийскую политику: сносит памятники советским солдатам, закрывает русские школы и ворует российскую собственность, перечислил Володин.

"Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы", — написал спикер в своём Telegram-канале.

Он заверил, что этот вопрос будет рассмотрен на Совете Думы уже в понедельник.