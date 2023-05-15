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Антон Куликов

Канцлер Германии: влиятельным странам надоели двойные стандарты Запада

2:24
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многим влиятельным государствам надоели двойные стандарты Запада, сообщает агентство Reuters.

Канцлер Германии: влиятельным странам надоели двойные стандарты Запада
Фото: spiegel.de

По словам Шольца, такие влиятельные государства, как Индия, Вьетнам, Южно-Африканская Республика не хотят присоединяться к Западу и осуждать Россию, говорится в материале агентства (перевод "ПолитРоссии").

"Когда я разговариваю с лидерами из этих стран, многие уверяют меня, что они не ставят под сомнение основополагающие принципы нашего международного порядка. С чем они борются, так это с неравномерным применением этих принципов", — заявил канцлер Германии.

По его словам, лидеры незападных государств ожидают, что Запад откажется от политики двойных стандартов и наконец признает, что выстраивать отношения можно только на равных условиях.

Но похоже, ждать придётся ещё долго. Поскольку в выступлениях высокопоставленных западных политиков и чиновников, нет-нет да проскользнёт пренебрежительное отношения к незападным государствам.

Как, например, в выступлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля осенью прошлого года. На форуме в испанском городе Ла-Тоха Боррель сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству.

По его словам, остальная часть мира "не является садом", а большая ее часть — "это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад". При этом он отмечал, что "у джунглей большой потенциал роста" и "садоводы должны сами идти в джунгли".

Это заявление вызвало большой резонанс и резкие комментарии властей ряда государств.

Боррель был вынужден извиниться. Он заявил, что не считает свои высказывания расистскими. И пояснил, что под "джунглями" подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.

Но разумеется, в первоначальном спиче он про это не говорил и большинство наблюдателей восприняли его высказывания именно как расистские. Тем более, что сам Боррель достаточно опытный политик, чтобы понимать, как звучат те или иные заявления.

От этого указа Путина на Западе началась истерика!
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы олаф шольц
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