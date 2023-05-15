Канцлер Германии: влиятельным странам надоели двойные стандарты Запада

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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многим влиятельным государствам надоели двойные стандарты Запада, сообщает агентство Reuters.

Фото: spiegel.de

По словам Шольца, такие влиятельные государства, как Индия, Вьетнам, Южно-Африканская Республика не хотят присоединяться к Западу и осуждать Россию, говорится в материале агентства (перевод "ПолитРоссии").

"Когда я разговариваю с лидерами из этих стран, многие уверяют меня, что они не ставят под сомнение основополагающие принципы нашего международного порядка. С чем они борются, так это с неравномерным применением этих принципов", — заявил канцлер Германии.

По его словам, лидеры незападных государств ожидают, что Запад откажется от политики двойных стандартов и наконец признает, что выстраивать отношения можно только на равных условиях.

Но похоже, ждать придётся ещё долго. Поскольку в выступлениях высокопоставленных западных политиков и чиновников, нет-нет да проскользнёт пренебрежительное отношения к незападным государствам.

Как, например, в выступлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля осенью прошлого года. На форуме в испанском городе Ла-Тоха Боррель сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству.

По его словам, остальная часть мира "не является садом", а большая ее часть — "это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад". При этом он отмечал, что "у джунглей большой потенциал роста" и "садоводы должны сами идти в джунгли".

Это заявление вызвало большой резонанс и резкие комментарии властей ряда государств.

Боррель был вынужден извиниться. Он заявил, что не считает свои высказывания расистскими. И пояснил, что под "джунглями" подразумевал страны, которые используют силу, запугивание и шантаж, а их поведение противоречит международным нормам.

Но разумеется, в первоначальном спиче он про это не говорил и большинство наблюдателей восприняли его высказывания именно как расистские. Тем более, что сам Боррель достаточно опытный политик, чтобы понимать, как звучат те или иные заявления.