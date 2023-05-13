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Антон Куликов

BNE: Запад напрасно игнорирует важнейшую новость о планах России и её партнёров по БРИКС

2:24
Экономика

Западная пресса и экспертное сообщество совершенно зря игнорирует важнейшую новость насчёт планов России и её партнёров по БРИКС, говорится в материале, опубликованном в издании Brave New Europe (BNE).

BNE: Запад напрасно игнорирует важнейшую новость о планах России и её партнёров по БРИКС
Фото: syl.ru

Несколько лет назад Банк Англии конфисковал золото на два миллиарда долларов, которое принадлежит Венесуэле. США и страны Евросоюза в 2022 году объявили, что заморозили активы российского Центробанка на 300 миллиардов долларов и теперь ищут способ присвоить эти средства, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

"Оставьте деньги своей страны в западном банке, и велика вероятность, что они вскоре не будут вам принадлежать, особенно если вы каким-либо образом беспокоите западных политиков", — говорится в материале.

Однако наблюдая за тем, что США пытаются проделать с российскими активами, мировое сообщество порядком охладело к американскому доллару. Ибо зачем вкладываться в активы, которые могут у тебя отобрать? Потому и начались процессы, которые сейчас называют дедолларизацией.

А в прошлом году президент России Владимир Путин сообщил новость, которая в материале Brave New Europe назвали "сногсшибательной". При этом, западные политики и пресса сделали вид, что её не заметили.

В прошлом году Владимир Путин сообщил, что прорабатывается вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют государств БРИКС. В объединение, напомним, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Кроме того, Путин отметил, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов.

Конечно, процесс это сложный и он требует времени. Но тем не менее, он запущен.

Стоит отметить, что на этой неделе министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны БРИКС обсудят возможность создания единой валюты для взаиморасчётов.

А ранее глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что создание собственной валюты в рамках БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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