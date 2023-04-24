У России есть хороший шанс выиграть борьбу за души украинцев

Блиц-операция на Украине превратилась в затяжную войну, в которой российская армия противостоит коллективному Западу, использующему ВСУ лишь как инструмент для достижения своих вполне очевидных целей.

Чем завершится этот конфликт, думается, не знает никто: ни Байден, ни Си, ни Макрон, ни Путин, поскольку события с неких пор развиваются по внутренним законам и в значительной степени вышли из-под контроля политических элит. Никакие ссылки на злокозненный план мифического мирового правительства не помогут разобраться в ситуации бесконечного тупика, в которой оказались вовлечённые в противостояние стороны.

Прежде, чем попытаться спрогнозировать вероятные варианты завершения российско-натовской войны, следует без лицемерия и пропагандистских лозунгов разобраться в том, почему якобы братская восточнославянская страна оказалась в первых рядах рософобской фаланги, а украинская армия проявляет удивительную боевую устойчивость и незаурядное воинское мастерство.

Оказалось, что в современном информационном мире в течение очень короткого срока (буквально за 10 лет!) вполне возможно переформатировать сознание целого народа, и для этого лучше всего подходит именно нацистская идеология.

Родившись и прожив в Одессе 30 лет, на Украине после распада СССР я бывал каждый год вплоть до последнего майдана, свергнувшего злополучного Януковича, и при каждом посещении Незалежной пристально всматривался в процессы, которые там происходили. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что украинцы, с подачи бесчисленных разнокалиберных гетманов возомнившие себя самыми щирыми европейцами, дружно возненавидели Россию, считая её варварской страной, населённой "рабами Путина".

Украинская пропаганда с начала 1990-х годов действовала настойчиво, тонко и умело. В информационном пространстве Украины вообще было очень мало сведений о России, и если вдруг они появлялись, то имели либо нейтральный, либо сугубо негативный характер.

Помнится, с каким сладострастием украинские СМИ смаковали природную катастрофу в Крымске и Новороссийске в 2012 году, сопровождавшуюся большими человеческими жертвами. Я тогда гостил у родственников в Одессе и с недоумением смотрел передачи украинского телевидения, исподволь внушавшего зрителям мысль о том, что в России и не может быть иначе: что возьмёшь с туземцев, неспособных нормально обустроить свою жизнь?

Украинцам постоянно вдалбливалась мысль о неизбежном нападении России на их богатую и прекрасную страну, на которую кровожадно зарится беспощадный, злобный Путин. Многие мои одесские родственники были искренне убеждены, что он держит на границе огромную армию, готовую напасть на Незалежную при первом удобном случае. Увы, события февраля 2022 года ещё более уверили украинцев в правдоподобности созданного их пропагандой образа агрессивной людоедской России.

Меня не на шутку возмущало высокомерно-презрительное отношение к русским, которое, не скрывая, демонстрировали мои знакомые в Одессе и Киеве. А на деликатные замечания, что в России живётся побогаче и получше, чем в Незалежной, у них был всегда готов ответ: Путин грабит Украину, не даёт ей нормально развиваться, не пускает в Европу.

Между прочим, почти никто из моих собеседников даже не видел российских денег. Объясняется это просто: украинцы в своём подавляющем большинстве перестали ездить в Россию, предпочитая западные страны. Впрочем, и россияне, как известно, тоже ринулись путешествовать по дальнему зарубежью. Так, некоторые мои друзья успели объездить Италию, Францию, Германию, даже Китай и Новую Зеландию, но никогда не были, например, в Волгограде или Нижнем Новгороде.

Наблюдая, как Одесса и Киев хаотично застраиваются несуразными высотками, полностью изменившими силуэт и характер этих некогда прекрасных городов, я не мог не признать, что и в моём родном Новороссийске происходят точно такие же процессы. Повсюду вырастают бетонные человейники, а элементарные проблемы благоустройства и водоснабжения не решаются на протяжении десятков лет!

Моя старшая дочь, выросшая в Одессе, постепенно превратилась в ярую украинскую патриотку, уверенную в том, что Россия "никому в мире не нужна", поскольку это бедная и недоразвитая страна. Мои уверения в том, что западный взгляд на Россию, мягко выражаясь, необъективен, никак не повлияли на её убеждения. Давным-давно уехав в США и приняв американское гражданство, с началом СВО она прекратила со мной всякое общение. Если даже родные люди под влиянием оголтелой пропаганды не способны критически осмыслить ситуацию и сохранить добрые отношения, то что говорить о целых поколениях новых украинцев, выросших в атмосфере неприязни и отвращения ко всему русскому?

Мне, однако, кажется, что изрядная доля вины в том, что Украина выбрала западный вектор развития, лежит на российском руководстве. К сожалению, Россия не смогла показать украинцам достойный пример социально-экономического организации. В нашей стране такие же олигархи, как Ахметов или Порошенко на Украине, беззастенчиво грабили народ, выводя на Запад огромные капиталы, проводились сомнительные реформы образования и здравоохранения, в культуре правили бал записные либералы, оплёвывавшие национальные святыни, сокращались продолжительность жизни и численность населения. И всё это под прикрытием громких лозунгов о неустанной заботе власти о народном благе!

Даже после того, как Запад объявил президента Путина уголовным преступником, российская элита, три десятилетия упорно внедрявшая западную демократию и компрадорский капитализм, оказалась не готова признать даже малейшие свои ошибки, приведшие страну к экономической стагнации и нравственной деградации.

На уровне народного сознания уже даны вполне очевидные оценки и произошедших с начала перестройки "перемен", и политических деятелей, сыгравших в нашей истории поистине роковую роль. Горбачёв в глазах народа предстаёт как разрушитель государства и предатель национальных интересов, а Ельцин — как недалёкий, корыстный властолюбец, позволивший Западу разорить и унизить Россию. Уверен, что, только решительно открестившись от этих иуд, наша страна сможет возродить свою экономическую и духовную мощь.

Одним из самых неприятных сюрпризов нынешней российско-натовский войны стала высокая боеспособность ВСУ. Но объяснить этот оказавшийся неожиданным для нашей разведки факт не так уж и сложно. Украинцев, как уже отмечалось, уверили в том, что война с Россией неизбежна, но победа им обеспечена за счёт широкой поддержки "всего прогрессивного демократического человечества". И действительно, Запад гигантскими партиями поставляет Незалежной самое разнообразное вооружение, помогает планировать боевые операции, снабжает разведывательной информацией, то есть как будто выполняет все свои обязательства. Но до сих пор большинство украинцев так и не поняли, что плата за недостижимую победу для них окажется непомерной. Если военные действия будут развиваться примерно так, как сейчас, то погибнут сотни тысяч украинских мужчин, а никаких репараций от Российской Федерации разорённая, разрушенная и обманутая Незалежная не получит! Да и сохранится ли она вообще?

Здесь, вероятно, следует сказать о некоторых чертах украинского национального характера, подталкивающих этот народ к самоуничтожению. Я три года работал в сельской школе Одесской области, моими друзьями детства были простые деревенские хлопцы, так что, думаю, могу судить о психологических особенностях украинцев. Меня всегда удивляли две их ярко выраженные черты:

поразительная "упёртость",

желание во что бы то ни стало кого-нибудь обдурить, в том числе своих ближних.

Правда, в результате такого "хитрованства" украинцы, как правило, обманывают лишь самих себя, после чего горько раскаиваются, но потом продолжают гнуть свою прежнюю линию. А если к этим двум чертам прибавить умение хорошо драться и казачью воинскую доблесть, то можно точно сказать, что ВСУ и впредь будут сражаться упорно, яростно и… до последнего.

Исходя из этого малоутешительного вывода, можно сделать долгосрочный прогноз наиболее вероятного развития событий на Украине. Ещё раз повторю: никто в точности не знает, чем завершится нынешняя война, вполне может быть, что и ядерным Армагеддоном. Но этот, самый печальный для всего человечества вариант, всё-таки маловероятен, поскольку Путин и Си демонстрируют ответственность за свои поступки и великодушную сдержанность, что позволяет им как-то охлаждать безумный пыл западных руководителей (так и хочется написать: рукоблудителей).

Скорее всего, от нынешней Украины после ужасных народных страданий, огромных человеческих потерь и разрушения экономики сохранится некий огрызок площадью примерно 150 тысяч квадратных километров с населением 12-15 миллионов человек и без выхода к Чёрному морю. Вряд ли благодарные за спасение от "путинских орков" европейцы и американцы станут вкладывать значительные средства в восстановление такой лишённой всякой исторической перспективы территории. А вот Российской Федерации придётся взвалить на себя груз ответственности за возрождение перешедших под её юрисдикцию областей юга и востока Украины.

Некоторые эксперты считают, что такое бремя окажется для России неподъёмным, поскольку инфраструктура на доставшихся ей территориях будет в значительной степени угроблена, а население крайне озлоблено. Но мне кажется, что политически и экономически интегрировать Новороссию в состав прежнего государственного образования удастся без особого напряжения. В конце концов, быстро отстроить разрушенные города и промышленные предприятия помогут китайцы. Труднее будет с населением, сознание которого искажено и замутнено нацистской пропагандой.

Тем не менее, у России есть хороший шанс выиграть борьбу за души украинцев. Для этого следует, прежде всего, предложить нашим новым согражданам грандиозный проект создания "империи добра", на деле доказав, что идея социальной справедливости может быть воплощена в реальности. Россия должна генерировать новые смыслы, приняв модель опережающего развития, а не плестись вслед за Западом, по-холопски перенимая его недостатки и пороки.

После событий 2014 года, когда Запад обрушил на моё Отечество бесчисленные санкции, я много путешествовал по России и могу без ложного пафоса сказать, что это бесконечно многообразная, могучая, суровая, прекрасная страна, готовая к великим свершениям.