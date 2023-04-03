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Ольга Лебедева

В США предлагают не "пилить" Украину, а подарить её Польше

3:42
Мир

Пока европейские союзники Украины ломают головы над тем, как бы откусить от неё кусок побольше, в США нашли свой собственный способ решить проблему.

В США предлагают не "пилить" Украину, а подарить её Польше

Напомню, на данный момент главным претендентом на пока ещё украинские территории выступает Польша. Но недавно заявление о том, что "право имеет" ещё и Румыния, прозвучало в парламенте в Бухаресте.

И пока обе страны напряжённо ждут разрешения (или команды "фас"?) от заокеанского обкома, Вашингтон, словно испытывая их терпение, хранит молчание. Причём в прямом смысле слова: ни заветного "да, берите", ни категоричного "не сметь пилить Незалежную" оттуда не слышно. Но, как оказалось, над вопросом "что делать" с поднадоевшим подопечным, там всё же размышляют.

Издание Foreign Policy опубликовало размышления научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохаца, который считает, что оптимальным решением проблемы будет создание на территории Европы нового государства, в котором в форме федерации или конфедерации объединятся Украина и Польша. Этакая новая Речь Посполитая, "вторая по величине страна в ЕС".

Зачем это надо украинцам, американский учёный не поясняет, делая акцент на том, что это новообразование будет "крупнейшей военной силой Европы" и "противовесом франко-германскому тандему". Ну и, конечно, у США, по словам Рохаца, станет одной головной болью меньше, поскольку новая "Речь Посполитая" станет выполнять роль щита "от российской агрессии".

Что же касается "милитаризованной украинской нации, обозлённой на Евросоюз из-за его бездействия", то ей, утверждает американец, придётся смириться с "неудовлетворительным завершением конфликта с Россией", ведь став частью единого с Польшей государства она получит "зелёный свет" на дороге в ЕС и НАТО.

Польша будет только рада

Пока идея создания Речи Посполитой №2 озвучена как один из возможных вариантов для "постконфликтной Украины". И никаких заявлений официальных лиц нет. Но, думается, в Варшаве очень рады уже тому, что идея прозвучала, ведь, как справедливо заметил экс-премьер Украины Николай Азаров, она полностью отвечает чаяниям поляков, которые они и не скрывают с самого начала российской СВО:

"Максимально ослабить Украину для того, чтобы попытаться впоследствии вернуть свои исконные земли в границах Речи Посполитой. В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощённую Украину и присвоить себе её западные территории", — написал политик в своем Telegram-канале.

Новая Речь Посполитая может стать большой головной болью для своих создателей

По мнению главного специалиста института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрия Зверева, за "идеей" Рохаца "вполне могут стоять и определенные официальные круги" США.

"Есть у меня опасение, что американцы могут наступить на свои любимые грабли — взрастить действительно такого монстра, с которым потом не справятся. Примеров масса: от Бен Ладена до Гитлера, которого в свое время американские монополии финансировали в надежде направить на Советский Союз", — сказал эксперт в интервью изданию "Свободная пресса", напомнив, что "геополитические амбиции Польши" в этом случае "могут выйти из-под контроля", если будут усилены "бандеровской украинской провинцией".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша польша румыния украина речь посполитая
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