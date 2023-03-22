Европа делает выбор в пользу нищеты и утечки мозгов

4:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Австралийского института стратегической политики представлены провели анализ "технологического соперничества" между США и Китаем. Согласно их выводам, "историческое американское лидерство имеет тенденцию стираться в пользу КНР".

"Западные демократии проигрывают в глобальной технологической конкуренции, в том числе в гонке за научными и исследовательскими достижениями, а также в способности удерживать таланты со всего мира — важнейшие компоненты, которые лежат в основе разработки и контроля над наиболее важными мировыми технологиями, включая те, которые еще не существуют", — написано в опубликованном отчёте учёных-геополитиков.

Главным проигрышем американцев в борьбе за мировое лидерство австралийские аналитики назвали потерю ими способности привлекать для работы на свою территорию "лучшие умы". Ну не верят сейчас люди в то, что Америка — рай на Земле. А вот Китай, где на самом деле ценят умных людей, становится всё привлекательней для спецов в области передовых технологий, будь то электрические батареи, коммуникаций на основе технологий 5G или 6G или развитие квантовых вычислений.

И есть все основания полагать, что именно в Китай скоро потянуться в поисках лучшей доли высококлассные специалисты из европейских стран.

Европе живётся несладко

Пока США стараются изо всех сил сохранить своё лидирующее положение в мире, их самый верный и преданный вассал — Евросоюз — медленно, но верно идёт ко дну, утверждает блогер Hashtable, размышлениями которого поделился портал Reseau International (RI).

Как утверждает автор статьи, Европа сама сделала "сомнительный выбор стать всё более и более "убывающей", организовав для своего населения энергетический кризис посредством "энергичной самоубийственной политики прямого отказа от любой формы дешёвой энергии", заменив её неработающими ветряными мельницами и "волшебными зеркалами", а также углём, "возвращающим в грустную ностальгию по девятнадцатому веку, в котором Европа завоевывала мир".

Каша, которую заварили политики, совсем скоро переполнит чашу терпения населения, которое вряд ли согласится жить в холоде и не иметь возможности покупать продукты из-за их дороговизны.

"Можем ли мы удивляться этой ужасающей картине реальной утечки мозгов, которая уже наблюдается в странах Европы? — задаётся вопросом Hashtable и констатирует: — Мозги покидают Европу и оседают в Соединенных Штатах и Китае".

Причём, если верить австралийским геополитическим аналитикам, в КНР специалисты едут охотнее.

Процветающая Европа в прошлом

Бизнес в Европе сейчас терпит колоссальные убытки из-за энергетического кризиса, ставшего следствием взлёта цен на энергоресурсы. По данным ERT, 32% производств приостановлено, ещё 15% вот-вот закроются совсем. А кое-кто из собственников "переезжает" в более "благополучные страны". Например, немецкая газета "Welt am Sonntag" в субботу сообщила, что "уже каждая четвертая компания — производитель планирует перенос производства".

Интересно, что теперь будет говорить западная пропаганда, многие годы называвшая "привлекательность Европы для бизнеса" аксиомой? Как будет объяснять тот факт, что бизнес бежит из Европы, поскольку производить там что-либо становится невозможно: дорого, ненадёжно, непредсказуемо. Нет сырья, нет энергии, трудовые ресурсы под вопросом, поскольку люди не понимают, на что и как будут жить.

Как дальше будут развиваться события, на мой взгляд, справедливо предположил автор Telegram-канала "V-Рука Кремля-Z" — "Европе грозят две болезненные миграции":

"Уход промышленности и бизнеса, и уход квалифицированных кадров, то есть утечка мозгов. В том числе и в Россию, поскольку тут есть нормальные условия и для производства, и для людей. Так будет. Скоро увидите. Если люди привыкли к комфорту, теплу, электричеству и прочим благам цивилизации, то с какой стати огни станут отказываться о этого ради эфемерных идей или чьих-то амбиций? Ну а прекрасный европейский сад без должного ухода очень быстро одичает и превратиться в нечто, куда более опасное, чем дикие джунгли" (орфография и пунктуация автора сохранены).

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