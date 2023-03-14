В Евросоюзе готовят собственный закон об иноагентах

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Издание Politico сообщило, что Брюссель, похоже, готовится принимать собственный "закон об иноагентах".

На это, по мнению редакционной коллегии, указывает тот факт, что по заказу руководства Евросоюза было "проведено некое исследование", по результатам которого некоммерческим организациям будет предложено "сообщить, получают ли они какое-либо финансирование из-за пределов ЕС".

"Говорят, что НПО и консалтинговые компании напуганы тем, что им придётся сообщать о любом иностранном финансировании в Европейскую комиссию", — пишет Politico, отмечая, что изданию об этом "сообщили три источника".

Одним из них, как следует из статьи, был Ник Айосса, глава отдела политики Transparency International, зарегистрированной в Германии неправительственной организации, которая занимается "борьбой с коррупцией во всем мире" и — что особо показательно — связана с Фондами открытого общества — сетью по предоставлению грантов, основанной и возглавляемой скандально известным инвестором и спонсором всех уже случившихся в мире оранжевых революций Джорджем Соросом.

По словам Айоссы, он "принимал участие в устном анкетировании в рамках опроса", "наводящие вопросы которого предполагали оценку — является ли Transparency International угрозой демократии”.

Что касается этого загадочного "исследования", известно лишь, что оно было заказано офисом вице-президента Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Веры Журовой, которая занимается разработкой так называемого "пакета защиты демократии" — свода законов, направленных на "защиту ключевых институтов ЕС от влияния иностранных игроков". Это, кстати, личная "придумка" президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Что позволено Юпитеру…"

Законы, по которым будет жить Евросоюз, конечно, личное дело самого Евросоюза. И Брюссель, как глава этой большой "семьи", имеет полный карт-бланш на их разработку и принятие. Однако, по мнению американского таблоида, для европейского закона об иноагентах сейчас "время неподходящее", учитывая протесты в Грузии, которая стремится стать членом ЕС.

Напомню, если кто вдруг забыл или пропустил:

тысячи людей несколько дней назад вышли на улицы Тбилиси, осуждая законопроект об иностранных агентах. Оппозиция, которая сплотила людей, обвинила правительство в попытке принять законодательство "в российском стиле", требующее, чтобы любая группа, получающая более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрировалась в качестве иностранного агента.

Официальный Брюссель жёстко раскритиковал власти Грузии, поддержав таким образом митингующих оппозиционеров. Более того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обсуждаемый закон об иноагентах "очень плохим событием для Грузии и её народа" и предупредил, что "он противоречит заявленной цели Грузии — вступлению в ЕС”. Дескать, демократическое государство не имеет права указывать своим гражданам, на чьи деньги существовать и реформы проводить.

И вдруг оказалось, что Тбилиси принимать такой закон нельзя, а Брюсселю — можно. Чудеса демократии, однако…

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