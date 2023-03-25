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Ольга Лебедева

Румыны нашли законный способ забрать часть украинской территории

3:18
Мир

Западные союзники Киева оперативно отреагировали на заявление президента Украины о том, что ВСУ не могут начинать обещанное "весеннее наступление". Первой выступила Румыния.

Румыны нашли законный способ забрать часть украинской территории

Сенатор Диана Шошоаке представила разработанный ею законопроект, согласно которому Бухарест просто обязан аннексировать часть территории Незалежной. Правда, назвала госпожа политик это красиво: "присоединить к Румынии исторические территории, принадлежащие ей: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный".

К слову, все перечисленные земли, кроме многострадального остова, Румыния в своё время "отжала" у России, а потом у СССР. А остров Змеиный СССР забрал у Румынии по итогам Второй мировой войны, против чего в Бухаресте не особо и возражали, справедливо рассудив, что дёшево отделались.

Напомню, Владимир Зеленский в статье, опубликованной в японской газете "Иомиури", сообщил о "нехорошей" ситуации на востоке Украины:

"Киев не может начать контрнаступление из-за недостаточной поддержки Запада, — укорил бывший комик своих спонсоров. — Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Российские военные в три раза лучше оснащены, чем украинские. Мы ещё не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии посылать наших солдат на передовую. Если будет политическая воля, можно найти способ нас поддержать. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать".

Киев ждать не может, а "друзья" ждать устали

То, что в рядах союзников Киева нет единодушия, не секрет уже давно. Как, впрочем, и причины, по которым некоторые страны "поддерживают Киев". Читай: надеются поучаствовать в постконфликтном дележе территорий. Как, например, Польша, которая с самых первый дней СВО заявляла права на некогда свои восточные провинции "от Галиции до Волыни".

Но такого, чтоб в сенате обсуждать законопроект об аннексии территорий, насколько мне помнится, ещё не было.

Надо признать, что сформулирован документ очень интересно. По сути, это поправка к Договору о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной. А вот если её примут, то сам договор автоматически будет расторгнут и Бухарест сможет "по закону" предъявить Киеву территориальные претензии.

Автор "идеи" обосновала её тем, что на Украине притесняют румын и румынский язык (то есть, обвинила Незалежную в национализме). Кроме того, по мнению сенатора Шошоаке, бывшие румынские территории вообще незаконно стали частью Украины.

Поясню, земли эти вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Получается, что речь идёт — помимо прочего — о том, чтобы вернуть Румынии завоевания времен Гитлера.

На фоне того, как активно Бухарест пытается прибрать к рукам Молдавию (это тоже "территориальная потеря" Румынии), законопроект об "отжатии у Украины" территорий, скорее всего, не личная инициатива отдельного чиновника, а часть государственной стратегии. 

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина румыния
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