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Антон Куликов

Макфол предлагает взимать с туристов из России налог в пользу Украины

2:35
Мир

Бывший американский посол в России Майкл Макфол предложил вариант, при котором российские миллиардеры будут исключены из санкционных списков. По его словам для этого им надо будет осудить Россию за конфликт на Украине и лично президента Владимира Путина.

Макфол предлагает взимать с туристов из России налог в пользу Украины

Но этого не всё - далее миллиардерам следует пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в Россию.

"Эта формула также даёт им выбор. Мне это тоже кажется справедливым", — цитирует Макфола РБК.

По его словам, санкции следует ввести против всех российских миллиардеров. Принцип, по которому ограничительные меры вводятся сейчас, Макфол счёл малопонятным.

Кроме того, он считает необходимым расширить индивидуальные ограничительные меры против граждан России на государственных должностях. "Они могут уйти в отставку со своих правительственных и связанных с правительством должностей и избежать санкций. Или оставайтесь на этих должностях и получите санкции. Мне это кажется справедливым", — заявил Макфол.

Но только миллиардерами и госслужащими экс-посол не ограничивается. Он предложил ввести запрети на туристические поездки для всех граждан России. Либо же добавить сбор на "восстановление Украины" к стоимости всех виз в так называемые демократические страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работающие в России предприниматели вряд ли всерьёз воспримут идеи Макфола.

"Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли воспримут серьёзно", — сказал Песков.

Заметим, что Майкл Макфол не впервые выступает с инициативами насчёт того, как бы "наказать" российских граждан. Ранее он, в частности, поддержал идею введения неких документов "хороших русских". Которые в ответ за осуждение своей страны должны получить привилегии в западных странах — вроде снятия блокировки с банковских карточек.

С паспортами для "хороших русских" ничего не получилось, но на энтузиазм самоназначенного эксперта по России это не повлияло. Он по-прежнему стремиться доказать свою причастность к разработке ограничительных мер в отношении нашей страны.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы туристы майкл макфол дмитрий песков
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