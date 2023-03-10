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Антон Куликов

Евросоюз, официально: "Российской оппозиции не существует"

2:41
Мир

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что "российской оппозиции не существует". Поскольку представитель официальный, то и его заявление вполне можно рассчитывать как официальную точку зрения Евросоюза.

Евросоюз, официально: "Российской оппозиции не существует"

И касается она в большей степени той оппозиции, которую ранее именовали "несистемной". И которая по большей части ныне пребывает за пределами России.

Почему говорить об этом стоит именно так? Дело в том, что Стано попросили прокомментировать, получили официальные структуры Евросоюза письмо от "представителей российской оппозиции" с просьбой снять санкции с российских предпринимателей.

Ранее бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* опубликовал коллективное письмо, адресованное Еврокомиссии, с просьбой снять санкции с российского миллиардера и совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана.

Письмо, направленное в офис Жозепа Борреля, было подписано в том числе главой ФБК** Леонидом Волковым***. Который поначалу попытался всё отрицать, но затем сообщил, что "совершил большую политическую ошибку".

В общем, в стане оппозиционеров случился большой скандал, который ещё продолжается. Всё как обычно, заняты увлекательным выяснением, кто, в чём и перед кем провинился. Излюбленное занятие, в общем-то, сколько уж таких разбирательств между ними было.

А тем временем в Брюсселе крайне пренебрежительно отозвались о российской оппозиции. Стано отказался получать подтверждение письма. А на вопрос о том, не дискредитирует ли "российскую оппозицию" просьба снять санкции с отдельных российских предпринимателей, заявил, что "российской оппозиции не существует".

Такая оценка, в общем-то, наглядно демонстрирует, что никаким влиянием бежавшие из России оппозиционеры не обладают. И все их идеи, вроде введения "паспортов хороших русских", в Евросоюзе рассматривать не собираются. Даже при том, что сами эти идеи предельно унизительны.

Очевидно, впрочем, что сами "хорошие русские" постараются сделать вид, что ничего не было и их не оскорбляли. Впрочем, и раньше ведь было ровно то же самое. Так что им не привыкать.

*Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента

**Организация признана в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещена

***Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз
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