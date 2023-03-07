NYT: за взрывами "Северных потоков" стоит "проукраинская группировка"

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За взрывами газопроводов "Северный поток" стоит "проукраинская группировка". На это указывают "новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США", сообщает The New York Times (NYT).

"Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников", — говорится в материале издания.

При этом американские чиновники полагают, что Украина и её союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Cогласно разведданным, взрывчатку на "Cеверных потоках", вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

"Чиновники, изучившие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, или какой-то их комбинацией. Официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане не причастны к этому", — сообщает NYT.

В материале указывается, что США не нашли свидетельств причастности российских властей к диверсии на "Северных потоках".

Напомним, в начале февраля лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой отмечалось, что атаку на газопроводы санкционировал президент США Джо Байден. Подготовка к нападению велась девять месяцев, в диверсии участвовали представители американских и норвежских спецслужб.

В США и в Норвегии причастность к атакам на газопроводы опровергли. В Германии, Дании, Швеции, власти которых проводят расследование диверсии, заявили, что какую-либо информацию о произошедшем обнародовать не готовы, результатов расследования пока нет.

Какие выводы можно сделать из материала The New York Times? О том, что некая "проукраинская группировка" располагала опытными водолазами и соответствующим оборудованием, чтобы осуществить диверсию возле берегов Дании. Государства, напомним, входящего в НАТО. Как и Германия. Плюс Швеция, которая пока хоть и не в НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом.

То есть этой "группировке" удалось обойти все средства контроля, которые вне всякого сомнения, есть у вышеназванных государств, как и у НАТО в целом. И не просто обойти, а осуществить масштабную диверсию на важнейшем объекте инфраструктуры.

А теперь вопрос — кто-то и в самом деле верит в то, что это по силам некой "группировке", к деятельности которой не причастен никто из официальных лиц? Ответ, думаем, очевиден.

Сеймур Херш, к которому РИА "Новости" обратились за комментарием, в ответ только посмеялся, отказавшись комментировать сообщение The New York Times.