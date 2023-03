Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"

Соединённые Штаты были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Такое заявление сделал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью Центральному телевидению Китая.

Он отметил, что в конфликт на Украине было вложено к моменту произошедшего 113 миллиардов долларов. Херш уверен, что только США могли подорвать газопроводы.

Он сообщил, что много занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы, проводил встречи с людьми, готовил публикации для ряда изданий, среди которых New York Times, New York Magazine и London Review of Books.

"Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", — поделился Херш.