Соединённые Штаты были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Такое заявление сделал лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью Центральному телевидению Китая.
Он отметил, что в конфликт на Украине было вложено к моменту произошедшего 113 миллиардов долларов. Херш уверен, что только США могли подорвать газопроводы.
Он сообщил, что много занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы, проводил встречи с людьми, готовил публикации для ряда изданий, среди которых New York Times, New York Magazine и London Review of Books.
"Когда я работал для New York Times, я написал несколько десятков публикаций о ЦРУ, перевороте в Чили, противозаконной слежке за собственными гражданами", — поделился Херш.
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