А если война: экологическая катастрофа в Огайо показала слабое место США

Экологическая катастрофа в штате Огайо вызвана системными проблемами, которые могут сказаться, если на территории США будет война.

Химикаты подорвали, чтобы не нанести больший ущерб

6 февраля поезд компании Norfolk Southern, перевозивший токсичные химические вещества, сошёл с рельсов в городке под названием Восточная Палестина, штат Огайо. В цистернах содержались пять опасных химических веществ: среди них винилхлорид.

Через несколько дней после крушения давление в цистернах поднялось, и власти отдали приказ провести "контролируемый взрыв", чтобы избежать бóльших разрушений. Это привело к выбросу винилхлорида, который подожгли, пытаясь избавиться от горючих химических веществ.

Размеры последствий катастрофы преуменьшаются. Но спустя почти две недели население в этом районе сильно обеспокоено стойкими специфическими запахами, рисками для домашних и диких животных, потенциальным воздействием на почву, питьевую воду и тем, что происходит с её очисткой.

По данным Департамента природных ресурсов штата Огайо, химикаты попали в реку Огайо и двигаются вниз по течению со скоростью одна миля в час. К их приходу готовятся штаты Кентукки и Индиана.

Крупнейшая экологическая катастрофа в Огайо

Винилхлорид связан с повышенным риском для некоторых видов онкологии, а его сжигание ведёт к выделению двух опасных газов — хлористого водорода и фосгена, последний использовался в качестве оружия в Первой мировой войне.

Огайо является крупным производителем соевых бобов, и в Китае, куда экспортируется местная соя, уже заговорили об отмене поставок из-за загрязнения почвы и воды.

"Это одна из самых смертоносных экологических чрезвычайных ситуаций. И никто об этом не говорит", — написал в понедельник конгрессмен-демократ из Нью-Йорка Джамаал Боуман. Восточная Палестина "переживает экологическую катастрофу", потому что власти "взорвали вагоны, сошедшие с рельсов, в которых перевозились опасные химические вещества", — заявила конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

В заявлении Norfolk Southern говорится, что её представители не присутствовали на совещании вместе с местными, государственными и федеральными чиновниками из-за "растущей физической угрозы расправы над сотрудниками в связи с этим мероприятием".

Системная проблема США — подвижной состав времён Гражданской войны

От министерства транспорта долгое время не было ни слова пояснений, пока министр транспорта Пит Буттиджич не сообщил, что будут приняты меры. В соцсетях его обвиняют в некомпетентности.

Ведомство, как сообщает The Lever, "не предприняло никаких шагов для восстановления правил безопасности на железных дорогах эпохи Обамы, направленных на расширение использования более совершенных технологий торможения".

Однако, проблема в том, что большинство поездов в США используют технологии времён Гражданской войны, пишет корреспондент CGTN. По данным группы по защите интересов общественного здравоохранения Rail Pollution Protection Pittsburgh, только в Питтсбурге за последние пять лет произошло восемь сходов поездов с рельсов, и около 1700 случаев ежегодно регистрируются по всей стране.

А если завтра война?

Системные недостатки очень трудно прикрыть, но отвлечь от них можно с помощью погони за НЛО или ситуации на Украине. Компетентным органам в Вашингтоне стоит задуматься о том, как в случае военных действий на территории США будет работать железная дорога.

Вашингтон прикладывает столько усилий для начала третьей мировой войны, поддерживая киевский режим, что такой вариант вовсе не исключается.

