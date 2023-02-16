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Журналистка Fox News Ларен: Байдена интересует только Украина, а не "Чернобыль в Огайо"

Мир

Вся риторика американских властей касается только Украины, тогда как Белому дому стоит сосредоточиться на устранении последствий химической аварии в штате Огайо, заявила американский политолог Томи Ларен.

Журналистка Fox News Ларен: Байдена интересует только Украина, а не "Чернобыль в Огайо"

"В Огайо назревает настоящий кризис, а Джо (Джозеф Байден. — Прим. ред.) и Пит (глава Министерства транспорта США Пит Буттиджич. — Прим. ред.) пропали без вести. Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!" — написала журналистка Fox News на своей странице в соцсети.

В начале февраля в Огайо в результате крупной железнодорожной аварии загорелись цистерны, перевозившие опасные химикаты.

По словам специалистов, в результате горения винилхлорида образуется чрезвычайно ядовитый газ фосген, являющийся боевым отравляющим оружием, потому пожарная служба несколько суток отказывалась тушить возгорание. Катастрофу в США уже назвали "вторым Чернобылем".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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