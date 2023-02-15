Поездопад и "второй Чернобыль": в США сошли с рельсов три поезда, перевозившие опасные химикаты

На железных дорогах США происходит что-то странное — там начался прямо-таки настоящий поездопад. Причём все крушения происходят с составами, перевозящими опасные химикаты.

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3 февраля в городе Ист-Палестина, штат Огайо произошло крушение поезда. Около 50 вагонов из 140-вагонного поезда сошли с рельсов в деревне Восточная Палестина недалеко от государственной границы с Пенсильванией. На месте крушения начался пожар.

По данным NTSB, в десяти из сошедших с рельсов вагонов находились опасные материалы, в том числе в пяти — винилхлорид, бесцветный газ, используемый для изготовления труб для сантехники и других пластмассовых изделий. Национальный институт рака США предупредил, что воздействие винилхлорида связано с риском развития нескольких форм рака.

Из района ЧП были эвакуированы сотни людей, бригады по очистке работали над дезактивацией участка, хотя представители природоохранной службы сразу заявили, что не обнаружили никаких токсичных веществ.

13 февраля, в понедельник, на юго-востоке Техаса столкнулись поезд и 18-колёсная фура, в результате чего 21 вагон сошёл с рельсов, а обломки фуры раскидало чуть ли не на километр вдоль железнодорожного полотна. Погиб один человек.

Представитель полиции Джеймс Теллер сообщил местному новостному изданию, что в вагонах перевозили бытовую химию, и была вызвана команда по охране труда, чтобы убедиться в отсутствии угрозы для сотрудников экстренных служб.

В тот же день, 13 февраля, три вагона сошли с рельсов в штате Южная Каролина. Отмечается, что это второй случай за месяц на данном участке. По словам репортера местного филиала NBC, "все вагоны остались в вертикальном положении, без каких-либо утечек или разливов ”. Однако, руководство компании, которой принадлежит ЖД — CSX rail — направила рабочих "для осмотра вагонов".

В Китае уже обвинили власти и СМИ США в "замалчивании" информации о "втором Чернобыле"

Китайское издание Global Times назвало происходящее катастрофой "уровня Чернобыля" и предположило, что правительство США "пытается намеренно скрыть информацию", отметив, что именно поэтому "раздувается инцидент с воздушным шаром".

Газета напоминает, что винилхлорид в течение нескольких дней медленно вытекал из вагонов, а потом его слили в траншею и сожгли, дабы поезд "не превратился в бомбу".

"Власти официально предупредили, что такой контролируемый ожог выбросит в воздух фосген и хлористый водород. Фосген — это высокотоксичный бесцветный газ с сильным запахом, который может вызвать рвоту и проблемы с дыханием. Он использовался в качестве оружия во время Первой мировой войны", — пишет GT, отмечая, что "правительство заверило людей, что любая непосредственная опасность миновала, и разрешило эвакуированным вернуться в свои дома".

О чём молчат американские власти

Пэн Йинден, эксперт из центрального правительственного центра по надзору за охраной окружающей среды и чрезвычайными ситуациями Китая, сообщил СМИ, что винилхлорид легко воспламеняется, при горении выделяется углекислый газ и соляная кислота. Последняя в сочетании с осадками вызовет кислотные дожди и сделает землю непригодной для обработки. Если винилхлорид не сгорит полностью, он выделит больше токсичных диоксинов и фосгена.

По словам Пэн, диоксины очень трудно разлагаются естественным путем, и, как только они проникают в почву, могут оставаться там десятилетиями. Он отметил, что зерна, произведенные из этой почвы, вызывают рак и мутации в человеческих телах.

"С какой стати США скрывают подробности о такой серьезной аварии? Если вы посмотрите на американские СМИ прямо сейчас, они все пишут о китайских историях с воздушными шарами", — прокомментировал публикацию в GT пользователь Sina Weibo, назвав американские СМИ "выборочно слепыми".

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