Эстония провоцирует РФ на военный ответ, закрывая Финский залив

Эстония и Финляндия с согласия ЕС могут договориться, чтобы осложнить работу Балтийскому флоту РФ. Дела у ВСУ совсем плохи, если прибалтийские страны увеличивают свои деструктивные действия, провоцируя РФ на ответные меры.

Действия Эстонии переполнили чашу терпения Москвы

В начале января Эстония анонсировала работу над юридическим планом конфискации российских активов, которые ранее были заморожены на фоне санкций Евросоюза. И ЕС план поддержал.

Две недели назад МИД Эстонии потребовал сократить число сотрудников посольства РФ в Таллине в три раза — до 8 дипломатов и 15 прикомандированных работников.

Затем он же объявил о том, что, собирается ввести режим прибрежной "прилежащей зоны" в Финском заливе с предполагаемой целью "лучшего обеспечения выполнения санкций против России, а также поимки тех, кто их нарушает".

В понедельник Таллин объявил о передаче эстонской военной помощи ВСУ на €113 млн, в том числе "всех 155-мм гаубиц FH-70", а также 122-мм гаубиц D-30, артиллерийских снарядов и противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2.

Эти активные антироссийские действия Эстонии переполнили чашу терпения МИД РФ, который сегодня предписал эстонскому послу покинуть РФ с 7 февраля. Эстония заявила об ответной высылке российского посла. А вслед за этим в знак солидарности с Эстонией Латвия также приняла решение о высылке российского посла из страны.

Прилежащая зона Эстонии обеспечит досмотр судов РФ

Требует особенного пояснения, что означает режим прибрежной "прилежащей зоны" в Финском заливе, где расположены все порты РФ в Балтийском море.

Как сообщает ERR, её создание, согласно Конвенции по морскому праву 1982 года, позволит обеспечить соблюдение эстонского законодательства на расстоянии "до 24 морских миль (примерно 44 км) от исходной линии территориального моря страны". То есть 12 миль — территориальное море плюс 12 миль — прилежащая зона.

"Эта зона окажет положительное влияние на национальную безопасность Эстонии, а также на ее способность защищать окружающую среду и археологические и исторические объекты в пределах ее территориального моря", — заявил в пресс-релизе министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Сотрудник Норвежского Центр морского права (NCLOS) и преподаватель административного права Тартуского университета, Александр Лотт пояснил ERR, что прилежащая зона может быть "установлена ​​национальным законодательством, где прибрежное государство имеет право как контролировать, так и наказывать за нарушения собственного законодательства".

По его словам, право государства осуществлять юридические полномочия в прилежащей зоне распространяется на экономическое законодательство, такое как таможенное и налоговое, а также на те, которые связаны с санитарией и иммиграцией.

Александр Лотт согласился, что одной из причин стремления создать такую зону могла бы быть цель "лучше обеспечить выполнение санкций против России, а также поймать тех, кто их нарушает".

"Абсолютно (это так). Введение таких мер — это в первую очередь то, для чего предназначена прилежащая зона. Возможно (для) судов, которые так или иначе нарушают таможенные или фискальные законы прибрежного государства. Вот где прилежащая зона — это наиболее эффективный способ привлечь их к правосудию", — сказал Лотт.

Эстонии надо договариваться с Финляндией

Отметим, что по ст.24 Конвенции по морскому праву, если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни то, ни другое государство не имеют права, если не достигнуто соглашения об ином, распространять свою прилежащую зону за срединную линию, которая определяется согласно установленным правилам.

Расстояния между берегами Эстонии и Финляндии в Финском заливе — от 70 до 100 км, не позволяют без согласования вводить прилегающие зоны. Сейчас Эстония и Финляндия установили границы своих территориальных вод в Финском заливе таким образом, чтобы обеспечить свободное судоходство шириной в три морских мили по обе стороны от срединной линии залива.

То есть Эстонии для ввода санкций против РФ надо договариваться с Финляндией, что не исключено или распространять эту зону западнее. Дальше в Балтийском море свободнее, а где опять узко — идут сплошь недружественные государства, с которыми договориться, действительно, возможно. Тем более, если поддержит ЕС.

Эстония провоцирует РФ на военный конфликт

Политолог Андрей Судальцев считает, что Эстония провоцирует конфликт, а может быть и войну".

"При согласовании позиций Таллина и Хельсинки эти две страны, одна из которых состоит в НАТО, могут препятствовать работе крупнейшего в России и на Балтике Санкт-Петербургского порта", — пишет он в своём Telegram-канале.

Политолог считает, что для столь решительной меры Таллину потребуется поддержка ЕС и НАТО.

Андрей Суздальцев уверен, что в ответ Россия закроет для флотов стран Запада Северный морской путь, пересмотрит ряд соглашений с Норвегией и Японией, а также с США в Беринговом море .

"Зачем выдавливать из себя по капле раба", — пишет журналист Вадим Авва в своём Telegram-канале, комментируя понижение дипотношений РФ с Эстонией и Латвией. Статус дипотношений, по его мнению, МИД РФ надо понижать со всеми застрельщиками русофобии в Европе: Латвией, Литвой, Польшей, Нидерландами, Чехией, Словакией, Великобританией. Потом на очереди — Дания и Франция.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в ДНР. А поставки тяжёлых танков для ВСУ, всё ещё, с Германией не оговорены. Поэтому надо создать провокацию, чтобы этот вопрос решился быстро. Вот логика Эстонии и тех, кто за ней стоит.

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