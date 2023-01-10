Эстония анонсировала работу над юридическим планом конфискации российских активов, которые ранее были заморожены на фоне санкций Евросоюза. Согласно информации, механизм должен предусматривать не только их "отчуждение", но и передачу украинской стороне.
План конфискации, который предусматривает "правомерные" юридические механизмы, представят в конце января.
"Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро (322 миллиардами долларов) в резервах российского центрального банка и ещё миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями", — передаёт Bloomberg.
Впрочем, как заявили в Эстонии, российские активы намерены передать Украине.
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