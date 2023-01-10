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Bloomberg: Эстония подготовит к концу января план конфискации активов РФ для передачи Киеву

Экономика

Эстония анонсировала работу над юридическим планом конфискации российских активов, которые ранее были заморожены на фоне санкций Евросоюза. Согласно информации, механизм должен предусматривать не только их "отчуждение", но и передачу украинской стороне.

План конфискации, который предусматривает "правомерные" юридические механизмы, представят в конце января.

"Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро (322 миллиардами долларов) в резервах российского центрального банка и ещё миллиардами замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями", — передаёт Bloomberg.

Впрочем, как заявили в Эстонии, российские активы намерены передать Украине.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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