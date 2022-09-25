Москва "одним нажатием кнопки" погрузит Эстонию в блэкаут

Эстония сегодня является одной из самых враждебных России стран. Ответная реакция Москвы на геноцид русских может наступить "нажатием одной кнопки", что погрузит страну в блэкаут.

Каллас бьёт тревогу: приготовиться всем к блэкауту

На субботу был намечен тест отделения Калининградской области от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

Но в четверг власти Эстонии получили информацию о том, что тест РФ отменила.

"Но это не значит, что они (Россия) не могут сделать это в другой день и в худшее для нас время, будь то зима, 24 декабря или что-то в этом роде, — сказала премьер Эстонии Кая Каллас в одной из телевизионных передач.

По её словам, Москва может отключить ещё и Латвию и Литву от "своей энергосистемы".

"Возможны временные перебои с электроснабжением. Будет разумно всем подготовиться: госучреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности", — пояснила Каллас.

Татар: вероятность этого "мизерная"

Заместитель министра энергетики Тимо Татар, комментируя вероятность реализации этого сценария, посчитал, что она — "мизерная".

Он пояснил, что отключение от российской сети стран Прибалтики должно по плану произойти в конце 2025 года. Однако, по его мнению, существует риск того, что Россия может отключить страны Прибалтики от своей сети раньше, если Калининградская область сможет независимо поддерживать свою сеть и частоту тока.

Поясним, что Эстония не покупает электричество у РФ, но она также как и Калининград — часть БРЭЛЛ, которая поддерживает единую частоту тока 50 Гц. Страны обмениваются электроэнергией для поддержания системы, при этом электроэнергия перетекает по системе в случае пиковых нагрузок. Этим всем делом рулит российская компания "Интер РАО", и Эстония и другие прибалтийские страны платят РФ за потребляемое электричество.

Ранее приобретаемая у "Интер РАО" услуга резерва управления частотами стоила 1-2 млн евро в месяц для трёх стран Прибалтики.

Нажатие кнопки, и Эстония в блэкауте

По словам главы эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги для отключения Эстнии от БРЭЛЛ Москве "требуется несколько минут".

Однако главный энергетик "успокоил", что отключение будет временным, потребители останутся без электричества на 6-12 часов, чтобы система синхронизировалась с европейской. Якобы, по его словам, для этого всё готово. Однако, даже если это и так, что сомнительно, за эти часы экстренные службы, сигнализация и так далее работать уверенно не смогут.

Вескимяги пояснил, что для поддержания самостоятельной работы энергосистемы Прибалтики потребуется увеличение мощности газовых электростанций в Латвии и Литве (то есть даже не в Эстонии). Для этого потребуется 8,5 ТВт. ч газа, что при нынешних рыночных ценах обойдется в 1-1,5 млрд евро, что "очень дорого".

В парламенте Каллас и Вескимяги раскритиковали

"В течение десяти лет Таави Вескимяги твердил нам, что рассинхронизация не имеет значения. Но теперь оказывается, что наша электроэнергетическая система фактически рушится, когда русские нажимают на кнопку. Я хотел бы, чтобы Вескимяги был немедленно освобожден из-за потери доверия", — сказал на слушаниях в сейме председатель EKRE Мартин Хельме.

Недовольны депутаты и пораженческими настроениями Каллас. По словам председателя Центристской партии, бывшего премьер-министра Юри Ратаса, ему звонили многие знакомые и спрашивали, не пойти ли уже вечером запастись горючим, свечами и спичками.

Надо отомстить за геноцид русских в Эстонии

Прибалтийские страны устроили русским в своих странах форменный геноцид. Они:

отменяют русский язык в системе образования и в публичной сфере,

отказываются обслуживать в сфере услуг, если человек говорит по-русски,

сносят памятники советским солдатам, почитаемые русскими,

уголовно преследуют русских журналистов, политиков.

То есть присутствует наказание нации по принципу коллективной вины. Это называется фашизм, и за это надо наказывать, хотя бы отключением от БРЭЛЛ — для начала.

Российское посольство в Эстонии так не думает

В этом смысле диссонансом прозвучало заявление посольства РФ в Эстонии, о том, что Россия не является инициатором отключения Эстонии от БРЭЛЛ, что она "всегда добросовестно соблюдала свои обязательства по соглашению от 7 февраля 2001 г. о синхронной работе наших энергосистем".

Вероятно, посольство застряло в реалиях до 24 февраля и не в курсе, что с высоких трибун российское руководство заявляет о войне с НАТО на территории Украины. А Прибалтика, между тем, является "левым флангом" передовых позиций альянса на границе с Россией.

Президент РФ Владимир Путин говорит о защите РФ всеми возможными видами оружия, ситуация на грани ядерной войны, а посольство в Таллине убеждает всех, что Россия — надёжный поставщик Запада. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Справка. Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России осуществляется через БРЭЛЛ. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три из них газовые, ещё одна — угольная, будет работать в режиме "холодного резерва". Это Приморская ТЭС в Светлом. Запуск этих четырех станций обеспечил удвоение мощности по генерации электроэнергии в регионе.

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