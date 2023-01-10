В Латвии назвали главную цель на 2023 год — разгром России

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил правительству ежегодный доклад о проделанной работе и деятельности во внешней политике государства и в вопросах Евросоюза.

Доклад будет заслушан в сейме в конце января, но некоторые его положения уже стали известны. В частности, касающиеся России.

Отмечается, например, что Россия не скрывает — конфликт на Украине является и конфликтом с Западом в целом.

"В этих обстоятельствах определённые ранее основные цели внешней политики Латвии — обеспечение независимости государства, устойчивая безопасность и благосостояние общества — приобретают еще большее значение. <…> Разгром России — в интересах Латвии", — цитирует доклад латвийского внешнеполитического ведомства издание RuBaltic.

Отметим, что Латвия наряду с Эстонией, Литвой, Польшей на протяжении ряда лет занимает радикальные антироссийские позиции. В МИД России ранее назвали ксенофобскими власти прибалтийских государств.