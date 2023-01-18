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Любовь Степушова

"Человек послушный": Давос показывает, против какой силы восстал Путин

Мир

Форум в Давосе показывает, как с помощью генной инженерии глобалисты хотели превратить русских в послушных людей. Но Владимир Путин нарушил их планы, начав военную операцию на Украине.

"Человек послушный": Давос показывает, против какой силы восстал Путин

Глобалисты в Давосе заняты биотехнологической революцией

На открывшемся форуме глобалистов в Давосе в этом году не присутствуют представители РФ и Китая. На форуме обсуждаются многие аспекты четвёртой промышленной революции. Это более 100 сессий, посвящённых технологиям в области искусственного интеллекта, биотехнологий, метавселенной (постоянно действующее виртуальное пространство), квантовых вычислений.

Одна из секций называется "Биотехнологическая революция". Темы в ней, например, такие:

  • экономика сверхстареющего общества,
  • построение метавселенной для всех,
  • сила коллективных изменений,
  • культурные лидеры как катализатор перемен,
  • подведение итогов 75-летнего периода политики прав человека и другие.

Спрашивается, причём тут биотехнологии? А они способны создать нужное глобалистам общество — убрать стареющих, копировать в населении "толерантность" культурных лидеров, создавая послушное стадо "овец", нацеленных решать в жизни только проблемы гендерного выбора.

В этом глобалистам поможет генная инженерия, которая скрывается под менее травмирующим словом — терапия.

Генная инженерия создаст нужного глобалистом человека

В материалах Форума читаем, что по состоянию на середину 2022 года во всём мире разрабатывалось более 2000 генных терапий, в результате чего их глобальная рыночная стоимость достигнет почти 20 миллиардов долларов к 2027 году.

Утверждается, что это во благо человека.

"Внося точные изменения в геном человека, эти сложные технологии потенциально могут привести к излечению за один раз на всю жизнь", — пишут авторы статьи.

Однако, под соусом "заботы о здоровье" готовится вмешательство в совершенно другие гены. Например геном DRD3, кодирует дофаминовые рецепторы типа D3. Изменения в этом геноме могут привести к постоянному ощущению счастья у человека. Он будет всем доволен. Есть геномы отвечающие за склонность к алкоголю, азартным играм, самоубийству. Немного усилий, и вы уже умирающий алкоголик, а недавно были активным антиглобалистом.

Глобалисты угрожают болезнями, особенно, в развивающихся странах, если "всем миром" не работать над генной инженерией и призывают "мотивировать и направлять (в нужном русле) действия политиков, руководителей систем здравоохранения, фармацевтических компаний, спонсоров и других заинтересованных сторон".

Путин обнулил глобальный эксперимент по созданию "человека послушного"

Два дня назад некто Джеймс Синтоло написал в Twitter, что Всемирный экономический форум в Давосе объявляет о новой технологии мРНК, которую будут использовать для "редактирования и написания вашего генома в полезных целях", имея при этом "разрешение на коррекцию", и отдавая должное мРНК вакцинам против COVID за их код мРНК.

Матричная РНК (мРНК) — посредник между хранилищем генов, дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) и образующимися "из генов" молекулами белков.

И тут становится ясно, для чего был нужен "ковид". Ведь первое, что он сделал с организмом — отключил сенсорные анализаторы — вкусовые и обонятельные. Как будто нам сказали, что дальше отключат зрение и слух, если не будете колоться вакцинами, которые вносят изменения в геном. Вторым побочным эффектом стало "ухудшение памяти" — важнейшей высшей психической функции, которая серьёзно влияет на восприятие действительности. Не помнишь — не рефлексируешь.

Президент РФ Владимир Путин обнулил COVID. Как только началась СВО, пандемия закончилась, и только Китай зачем-то ещё год ей отдавал дань. Но недавно внезапно отказался от политики "нулевой терпимости", и китайские учёные не приехали в Давос, чем сразу вызвали резкую критику на Западе, мол, смертность у вас зашкаливает.

На критику не надо обращать внимания, надо выходить из состояния слабого, немощного, зависимого "партнёра" и строить свой мир — мир Творца.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы covid-19 владимир путин
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