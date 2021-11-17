Зомби-апокалипсис может наступить после пандемии

Прошло больше года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией. Самый важный урок, который выучило человечество, общество совершенно не подготовлено длительное время противостоять вирусам. Если представить себе не COVID-19, а отредактированный геном патогена, способный превратить человека в зомби?

Когда фантастика становится явью

Последние достижения в области редактирования генов свидетельствуют, что биотеррористы теоретически могут создавать вирусы, способные изменять наше поведение. Вмешательство в РНК и, как следствие, изменение генома — это не фантастика. Одной из целей подмены эпидемии словом "пандемия" было установление Нового мирового порядка и надгосударственного правительства. Французский экономист, член Бильдербергского клуба, первый глава "Европейского банка реконструкции и развития" и один из идеологов глобализма Жак Аттали (Jacques Attali) писал об этом за десятилетие до обнаружения коронавируса.

Наиболее наглядный пример "зомбификации" — бешенство, которое может вызывать агрессию и галлюцинации и при появлении этих симптомов почти всегда приводит к летальному исходу.

Недавно обнаруженная разновидность осы, откладывая яйца на брюшко определённого вида пауков (Anelosimus eximius), способна превратить их в "зомби". Образующиеся личинки затем прикрепляются к пауку, питаясь им, в то время как паук, некогда общественное животное, покидает колонию и готовится умереть в одиночестве.

Другие примеры зомбификации в природе:

африканская сонная болезнь (African trypanosomiasis), фатальное неврологическое заболевание, вызываемое паразитическими одноклеточными организмами, переносимыми насекомыми;

грибок Ophiocordyceps unateralis, который изменяет поведение муравьев-древоточцев (Camponotus) перед тем, как убить их и пустить побеги из их голов.

Боевые патогены

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили работающей в Берлине француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженифер Дудне за разработку метода редактирования генома. По мнению Нобелевского комитета, созданная технология CRISPR-Cas9 уже используется для лечения онкологических пациентов, зарекомендовала себя при лечении таких генетических заболеваний,

как серповидноклеточная анемия;

бета-талассемия (β-thalassemias);

и многие другие.

Получившая неофициальное наименование "генетические ножницы" разработка способна изменить патогены, сделав их более передаваемыми или смертельными. Кроме того, биотеррористы смогут превратить безвредный микроб в агрессивный вирус. Этот метод способен даже изменить вирус, чтобы сделать его опасным для большего числа видов, чем он заражает в настоящее время, или сделать его устойчивым к антибиотикам или противовирусным препаратам.

Можно ли использовать CRISPR для заражения людей таким образом, чтобы они были похожи на зомби, остаётся пока в области теории. На данный момент существуют более простые способы терроризировать людей. Но по мере того, как биотехнологии совершенствуются после COVID, возрастает риск биотерроризма.

Создателей фильма ужасов "28 дней спустя" (28 Days Later) на вымышленный "rage virus” — "вирус ярости" натолкнули два реально существующих вируса:

Эбола и

Марбург.

Учитывая такие возможности, неудивительно, что в 2018 году директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер (James Clapper) назвал редактирование генов "оружием массового уничтожения и распространения".

В том же году правительство США выпустило свою первую стратегию биозащиты, в которой участвуют несколько государственных ведомств. План охватывает не только преднамеренные угрозы биотерроризма, но также "естественные вспышки и инфекционные заболевания, которые случайно ускользают из лаборатории".

Подразделение стратегического командования Министерства обороны США выпустило учебную программу под названием CONOP 8888 (Counter-Zombie Dominance), которая имитирует ситуацию зомби-апокалипсиса.

Каковы наши шансы противостоять редактируемым генами патогенам?

Международные юридические конвенции по биологическим и химическим токсинам строго воспрещают государствам приобретать или хранить биологическое оружие. Правда, есть сомнение, насколько они соответствуют в свете новых подходов. Технологии редактирования генов, такие как CRISPR, становятся дешевле и с ними легче работать. По факту, недобросовестные учёные или организации могут использовать их в целях биотерроризма.

В идеале конкретные положения этих международных инструментов следует пересмотреть и адаптировать к изменяющимся условиям. Это может включать введение моратория на эксперименты с редактированием генов в качестве инструмента биологического оружия или разрешение экспериментов исключительно во благо здоровья человека.

В июне комитет экспертов ВОЗ опубликовал два отчёта, в которых содержались рекомендации о том, как можно управлять редактированием генома человека на соответствующем институциональном, национальном и глобальном уровнях. В том числе, чтобы комитеты по этике рассматривали клинические испытания и разрешения в данной области.

Беда в том, что это просто руководящие принципы, не имеющие силы закона. ВОЗ не в состоянии регулировать редактирование генома в отдельных странах. Таким образом, отдельные государства обязаны выполнять эти рекомендации в части своего национального законодательства. Другая проблема заключается в том, что в рекомендациях не рассматриваются вопросы безопасности и эффективности.

Если всё остальное не поможет, возможно, придётся проработать кое-какие навыки из популярных пособий по выживанию.

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