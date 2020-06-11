Аркадий Мамонтов: в геноме коронавируса нашли белок человека

О лабораторном происхождении коронавируса и возможных последствиях успешного расследования на эту тему рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой тележурналист, телеведущий, автор многих документальных фильмов и расследований на острые темы Аркадий Мамонтов.

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Откуда взялся коронавирус

— Сегодня никак нельзя обойти вниманием тему коронавируса, COVID, от которого мы все страдаем, Инна. Только что из английского Кембриджа пришла новость о том, что в геноме коронавируса нашли белок человека.

— Объясни мне, это что значит? Ты же сказал, что тема одного из твоих расследований — COVID?

— Микробиологи (они себя называют биоинформатиками) из Кембриджа с помощью искусственного интеллекта разыскали в генетической последовательности гена (это такие маленькие составляющие) вставку из восьми аминокислот, идентичных фрагментам белка человека. То есть некий белок человека очень похож на белок коронавируса.

Это позволяет вирусу с лёгкостью проникать внутрь человеческих клеток, и наш иммунитет, особенно у пожилых людей, не распознаёт опасность вируса и принимает его за своего. Тот входит в организм и атакует.

Это очень серьёзно. Один из профессоров Букингемского университета в Англии сказал, что эта вставка может быть случайной мутацией типа естественного отбора. Вторая версия: этот вирус давно существовал в нашей популяции и сейчас вдруг проявился почему-то. И наконец, самое главное, что его пассировали, вырастили в лабораторных условиях. То есть эту вставку могли искусственно туда внедрить.

Сейчас мы как раз ведём расследование по этому делу, только по легальным источникам, и выяснили, что американские и китайские ученые ещё в 2009 году начинали исследование этого коронавируса, а в 2015 году он был уже готов.

— Да, на эту тему была публикация в журнале Science.

— Дальше начинается очень интересная история. Американские власти вдруг запретили американским биологам и инженерам работу с такого рода вирусами.

Эти вирусы были взяты из Уханьского университета, перенесены в американские лаборатории, и там с ними работали (с благой цепью) американо-китайские бригады ученых, чтобы обезопасить человека в будущем от агрессивных эпидемий. Так, по крайней мере, официально было заявлено.

Когда американские власти прекратили финансирование исследований и конструирования новых вирусов, часть американских ученых перелетели в Китай, в суперсовременную Уханьскую лабораторию, которую построили французы в 2003 году. Объясню, почему гигантская биолаборатория находится именно там. Земля делится на несколько зон. Например, Китай, город Ухань и вся та географическая зона — это естественный ареал всякого рода вирусов, потому что там очень много летучих мышей. Скажем, наша Средняя Азия (Казахстан и другие ареалы) — это естественное место обитания чумы. В Советском Союзе были биолаборатории в Грузии и Казахстане, потому что там зарождались чума и холера. Это всё изучалось нашими учеными и держалось под контролем.

Когда Советский Союз распался, туда пришли американцы, которые просто высосали оттуда все технологии, какие только было возможно, и документацию советского контроля над обстановкой.

Поэтому думаю, что без человеческого участия создание абсолютно агрессивного, контагиозного, заразного коронавируса COVID-19 не обошлось. Может быть, мы не правы. Я ни на чём не настаиваю. Может быть, это тупиковая линия расследования. Но, по крайней мере, на данном этапе мы думаем, что вмешательство человека в эту историю было — в геном, в разработку вируса.

Уже точно ясно, что вокруг этого вируса ходили, в него залезали, изучали, смотрели, что и как действует.

Но насколько вина человека в том, что мы имеем такой страшный вирус, который спровоцировал пандемию на Земле, — мы пока не знаем.

Последствия будут серьёзными

— Сейчас тема коронавируса самая болезненная, пандемия изменила жизнь всех людей. Понятно, что мы хотим узнать правду, потому что нам с этим легче будет жить, легче выстраивать свою политику. Но лабораторное происхождение коронавируса очень трудно доказать, так думают многие эксперты. Даже если ты это докажешь, то что дальше? Какие можно принять меры, чтобы исправить ситуацию или наказать виновных? Какой смысл поиска правды в отношении природы коронавируса?

— Если я не докажу, может быть, другие докажут. Уже много журналистов занимается этой темой. Хотя, возможно, и никто никогда не докажет, потому что для этого нужно осуществить одно из двух:

найти человека, который скажет: "Да, это сделал я";

найти железобетонные доказательства, которые можно подержать в руках, увидеть своими глазами: документация, формулы, по которым это всё делалось.

Очень сильно сомневаюсь, что это действительно удастся доказать. Потому что если вдруг это случится, то, конечно, будет мировой скандал. Раньше это бы стало поводом для войны (не дай бог, конечно), а сейчас это повод для подачи жалоб в Международный суд ООН и выставления претензий материального характера. Значит, деньги. Миллиарды в разных валютах.

— Сначала сказали, что когда кто-то изобретёт вакцину, её подарят всему человечеству, это не будет поводом для зарабатывания, обогащения, а станет спасением человечества. Сейчас почему-то об этом говорить перестали. Да, видимо, прежде всего деньги, а человеческие жизни потом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова