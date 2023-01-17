"Известия": Genotek доказал наличие у 10% граждан РФ мутации, вызывающей депрессию

Учёные-генетики обнаружили у граждан РФ мутацию, вызывающую депрессию и воспалительные заболевания кишечника. Результаты исследований медико-генетического центра Genotek раскрыли "Известия".

"Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии", — сообщает Genotek.

У 10% людей, принимавших участие в исследовании, была обнаружена эта мутация. Она же становится причиной воспалительных процессов в кишечнике.

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