РИА Новости: на Давосском форуме страны ЕС предложат план по уничтожению РФ

Участники Всемирного экономического форума в Давосе предпримут попытку разрушить Россию. Об этом проинформировала журналист РИА Новости Елена Караева.

Мероприятие стартовало 16 января. До этого страны Евросоюза сообщили о готовности введения девятого пакета санкций против Кремля. Караева отмечает, что европейский истеблишмент, прибывший в Давос, будет стараться развалить РФ ограничительными мерами и предрекать ей очередные суды в Гааге. По её мнению, эти планы невозможно осуществить.

"Попытки уничтожения будут просто перещёлканы. Быстро, технично и эффективно. Так, чтобы отбить желание надолго, если не навсегда", — отмечает эксперт.