Участники Всемирного экономического форума в Давосе предпримут попытку разрушить Россию. Об этом проинформировала журналист РИА Новости Елена Караева.
Мероприятие стартовало 16 января. До этого страны Евросоюза сообщили о готовности введения девятого пакета санкций против Кремля. Караева отмечает, что европейский истеблишмент, прибывший в Давос, будет стараться развалить РФ ограничительными мерами и предрекать ей очередные суды в Гааге. По её мнению, эти планы невозможно осуществить.
"Попытки уничтожения будут просто перещёлканы. Быстро, технично и эффективно. Так, чтобы отбить желание надолго, если не навсегда", — отмечает эксперт.
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