И снова Рубен

Два дня назад Рубен Варданян, который буквально только сам себя назначил "главным по Карабаху", выступил с обращением к "согражданам", где пугал их гуманитарной катастрофой и якобы готовящимся геноцидом.

Два года назад я уже вступал в заочный спор с Рубеном Варданяном, ещё называвшим себя в те дни российским предпринимателем.

Напомню, что тогда, в первые дни 44-дневной войны, он обратился к россиянам с ультимативным требованием безоговорочно поддержать армян.

Сейчас я перечитал нашу дискуссию. Готов под каждым своим словом опять подписаться. Ничего в моих взглядах не изменилось.

Но мало что изменилось и во взглядах Вардяняна.

На них не повлияли ни поражение армянских сил в войне, ни восстановление Азербайджаном своего суверенитета над почти всеми своими землями, ни кардинальное изменение соотношения сил и ситуации в регионе — то есть все то, что я ему в октябре 2020 года заранее обещал. Он что, ничего не понимает?

Нет, он понимает, но всё ещё планирует повернуть ход истории вспять, планирует пересмотреть итоги войны и отменить подписанное тремя лидерами Заявление о прекращении огня от 10 ноября, которое называет теперь не иначе как "клочком бумаги".

Не только надеется, но уже и активно действует.

Теперь он не представитель общественного мнения, и даже не россиянин, он теперь Руководитель Карабаха. Правда самозванный, да по нынешней конституции Азербайджана и Нагорного Карабаха тоже нет.

Деталь — для получения всего этого счастья он вышел из гражданства Российской Федерации.

Действительно! Чего там в России дождёшься, кроме санкций? Надо было бы по честному и от заработанных в России денег отказаться, но логика у него железная — страна не моя, народ мне чужой, ну а деньги, деньги мои, родные.

Гражданство Армении (правда при отсутствии другого гражданства) — условие получения государственных должностей и в Армении, да и в так навязываемом Арцахе.

Тут я бы дал армянским чиновникам совет — проверить, завершил ли Варданян процесс выхода из российского гражданства. У него это заняло всего несколько недель вместо обычных полугода. А то ведь, если выяснится, что из гражданства России он пока ещё окончательно не вышел, то все его действия на официальных постах не действительны.

Хотя тут готов успокоить. На самом деле ВСЕ его действия в так называемом "Арцахе" незаконны. Это территория Азербайджана, а в Баку назначение Варданяна "государственным министром" не признают, а значит, участвовать в переговорах от имени карабахских армян у него не получится.

Так, ну и зачем он там объявился? Выглядит этот шаг настолько странно, что в нём сразу же начали ретиво искать "второй дно".

Те, кто искал, сразу объявили, что нашли. Оказывается, в Карабахе Варданян нарабатывает очки, чтобы уже очень скоро бросить вызов Пашиняну в Ереване и что это на самом деле "план Путина".

Я не верю версии о "плане Путина", скорее всего, она исходит от самого Варданяна. А что бы ни заявлял сам Варданян, в чём бы и кому он ни клялся, — но это всё его собственный проект, это памятник его самовлюблённости, самолюбованию и гордыне. И не Путин его туда послал, а московская армянская диаспора. Мощная и коварная. И с конкретным заданием.

Ну а слухи про себя как про "проект Путина" он пускает, просто чтобы набить себе цену и списать на "высшие интересы" свои неизбежные будущие косяки.

Косяки и шишки уже стучатся в окно.

Доход в политике приносят успех не акции, а влияние.

Но, чтобы капитализировать влияние, надо его сначала иметь. А пока его нет, Варданян занялся капитализацией традиционной отрасли — только-только назначен, а уже пробует взять под контроль имеющуюся в Карабахе золотодобычу, то есть получить долю в продолжающемся разграблении армянами недр Азербайджана.

В прессе сейчас пруд пруди разных сообщений о череде скандальных событий, которые последовали за попыткой азербайджанских представителей посетить золотые прииски возле села Гюльятаг, куда их, а это важно — в присутствии Варданяна — их не пустили одетые в гражданское молодые люди. А рядом стояли и не вмешивались наши российские миротворцы.

События идут по нарастающей уже несколько дней, и я не собираюсь тут их подробно разбирать. Скажу только, что Варданян последовательно работает над созданием у карабахских армян ощущения осаждённой крепости. Он прямо говорит о блокадном Ленинграде, но, скорее, он стремится представить Карабах как новое издание древней израильской крепости Моссад.

Сразу оговорюсь, что никакой угрозы гуманитарной катастрофы нет. Азербайджан никогда не бросит своих граждан. А про угрозу геноцида и говорить не надо. Если бы были такие планы — очистить от армян Карабах, то условия для этого были. Два года назад. Но цели такой не было и нет.

Но больше всего меня интересуют два момента — цели Варданяна и роль российских миротворцев.

И тут любой непредвзятый наблюдатель сразу увидит, что самопровозглашённый "государственный министр" с самого начала действует как самый отъявленный провокатор и в рамках этих провокаций он особую роль отводит российским миротворцам, пытаясь через них втянуть все стороны, подписавшие Заявление от 10 ноября 2020 года, в новый раунд разборок, а может быть, и конфликта. Цель всё та же — развернуть вспять процесс урегулирования, который три руководителя запустили два года назад.

То, что Варданян сорвал посещение азербайджанскими представителями золотых приисков, поддаётся логическому объяснению.

Но тут возникает и другой вопрос, на который у меня пока нет ответа. А он во сто крат серьёзнее.

Два года назад Варданян напрямую обращался к российским военным с требованием оказать немедленную и действенную поддержку армянам, надеясь спрятаться от войны за спинами русских солдат. Тогда я оценил это обращение как призыв к мятежу против Верховного Главнокомандующего.

Но сегодня эти призывы мне вспомнились в связи с действиями, а точнее, бездействием российских миротворцев. Они тоже были рядом с приисками, но не обеспечили азербайджанским представителям выполнение их заранее согласованной законной миссии. Есть даже публикации, где утверждается, что они этой миссии препятствовали.

Я далёк от мысли, что в 2022 году возможны "неформальные" отношения армянских "авторитетов" с российскими командирами. Тридцать лет назад это, как пишут, случалось, но ведь 30 лет прошло.

Уверен, что Варданян понимает, что превратить российских миротворцев в свою карманную армию невозможно, что и на этот раз не получится спрятаться за спиной российских солдат. А если понимает не до конца, то его поправят. Полагаю, что последние события послужили причиной телефонных переговоров 12 декабря между В. В. Путиным сначала с И. Алиевым, а потом и с Н. Пашиняном.

Кроме Варданяна, сейчас никто не хочет создавать ситуацию, при которой миротворцев кто-то начнёт рассматривать не как условие, а как препятствие урегулирования. До продления или непродления их мандата осталось ведь только два с половиной года, даже меньше.

Но исключительно в своих интересах, нарабатывая себе очки, Варданян сейчас из штанов выпрыгивает, пытаясь столкнуть вооружённые силы Азербайджана с российским миротворцами.

И в заключение.

Два года назад я реагировал на слова человека, которого можно было называть общественником. У него были идеи и планы. Авантюрные, даже страшные, если подумать.

Сегодня я реагирую на действия того же человека, но он теперь называет себя государственным деятелем.

И его действия потенциально более страшны, чем планы общественника. Тем более, что он, как видно уже не вооружённым глазом, последовательной продуманной серией провокаций втягивает в конфликт российских миротворцев. А дальше и Россию.

Россия для него, да и для Пашиняна тоже, — это отработанный материал. Ориентиры теперь другие — Макрон, Байден. Вот его новые союзники.

А что те хотят добиться на Южном Кавказе, стало понятно, когда Макрон вмешался и сорвал готовую договорённость о транспортном коридоре, который выгоден всем, а Армении прежде всего.

Курс Макрона понятен — вернуть на сцену Минскую группу ОБСЕ, от "услуг" которой Азербайджан отказался, обнулить трёхсторонние договорённости ноября 2020 года, а потом их пересмотреть. Армяне, в том числе Варданян, надеются, что в их пользу.

Пора его остановить.

Кто это сделает?

Только соподписанты Заявления от 10 ноября. Они не имеют права допустить, чтобы один авантюрист как по нотам разыграл сценарий срыва договорённостей ноября 2020 года.

При этом Пашинян, полагаю, уже не в счёт. Он теперь с удвоенной энергией работает на новых "настоящих" хозяев.

Два года назад он, говоря спортивным языком, бросил на ринг полотенце. Теперь он был бы даже рад, если бы кто-то другой избавил его от позора тех дней.

Сейчас главное — избежать резких шагов. Знаю, что они напрашиваются. Но, уверен, общая задача отвественности людей состоит в том, чтобы договорённости 10 ноября 2020 года выстояли.

Они выстоят. Залог в государственной мудрости В. В. Путина и И. Алиева.

Два года назад в ноябре Азербайджан мог завершить освобождение своей территории. Но по здравому размышлению не сделал этого. Государственные интересы победили военный азарт. Может сделать это сейчас. Может, но, полагаю, не будет. По тем же причинам.

И Президенту России пора вспомнить слова, что его подпись под документом — это главная гарантия выполнения договорённостей. Так и есть. Особенно сейчас, когда российские войска пытаются использовать "втёмную".

А от провокаторов нас избавит сама жизнь.

И очень скоро.

Варданян не нужен даже армянам Карабаха. Решить их проблемы он не сумеет, взять на содержание не захочет, а проблем своими авантюрами принесёт немало. А потом сбежит. Первую часть, то есть создать на ровном месте проблемы, он выполнил. Но пока не сбежал.

Дальше будет только хуже. Так что лучше, правильнее, честнее было бы ему самому уйти. Прямо сейчас.

А всем разумным и ответственным людям в регионе и за его пределами надо сейчас поставить перед собой три задачи. Во-первых, не допустить кровопролития. В том числе, случайного. Во-вторых, пресекать все попытки провокаций, прежде всего со стороны третьих сил. Ну и, наконец, оценить для себя все последствия гипотетической возможности вывода российских миротворцев.

Ну и последний момент — мы сейчас являемся свидетелями очередной попытки представить армянское население Карабаха как потенциальных жертв. Попытка эта уже получила традиционную поддержку со стороны армянской диаспоры в целом ряде стран, в том числе в США и Евросоюзе. Никому не должно быть позволено лить воду на мельницу этих безосновательных спекуляций.

ВНИМАНИЕ! Мнение автора статьи может не совпадать с позицией редакции.