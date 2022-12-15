Politico: США тщетно пытаются отследить поставляемое Украине оружие

Администрации президента США Джо Байдена не удаётся выстроить надёжную систему контроля за оружием, поставляемым Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на некую "конфиденциальную, но несекретную" телеграмму Госдепартамента, подписанную послом США в Киеве Бриджит Бринк.

Как следует из опубликованной статьи, никакие "технологические решения" проблемы (то есть американские спонсоры Киева признают, что проблема есть) на территории Незалежной не работают.

"Кинетическая активность и активные боевые действия между украинскими и российскими силами создают обстановку, в которой стандартные меры проверки неосуществимы или невозможны”, — приводит Politico цитату из телеграммы, отмечая, что Госдеп "отказался комментировать содержание документа, просто заявив, что он "очень серьезно относится к ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всей помощью США”.

Какие попытки предпринимались, но провалились

Стараясь навести порядок в использовании ВСУ переданного им союзниками оружия, Вашингтон сформировал специальную комиссию, в которую вошли представители Госдепа, Пентагона и Агентства США по международному развитию. К её работе пытали привлечь европейцев, которые "вкладывают миллиарды в борьбу на Украине".

Хорошая идея на деле оказалась из разряда "миссия невыполнима" — желающих поехать в "зону высокого риска" оказалось маловато, а удалённо, по вполне объяснимым причинам, проверить что бы то ни было, а оружие в особенности, на Украине невозможно.

В общем, сейчас "контролёры" полагаются исключительно на "коммерческие приложения для смартфонов, которые загружают все фото- и видеоматериалы в блокчейн в момент захвата”. Это фотографии, как утверждают в американском Бюро операций по конфликтам и стабилизации, "предоставляют надёжные, ощутимые доказательства того, что помощь достигает предполагаемых получателей, даже в местах, слишком опасных или труднодоступных для персонала, осуществляющего реализацию программы”.

Блажен, кто верует

Пока американские спонсоры Украины утешают себя сказками о надёжности фото- и видеофиксаций использования поставленного оружия "по назначению", оно уже "всплывает" в самых, казалось бы, неожиданных местах.

Напомню, ранее Pravda.Ru рассказывала о появлении его в бассейне Конго. Тогда президент Нигерии Мухаммад Бухари предупредил других региональных лидеров о том, что западное оружие, предназначенное для Украины, оказалось в руках групп боевиков в африканском Сахеле.

Кстати, глава Интерпола Юрген Сток ещё в июне предупреждал, что оружие, отправленное на Украину, скорее всего, "будет переправлено не только в соседние страны, но и на другие континенты”.

Да и на самой Украине предприимчивые граждане находят применение натовскому оружию помимо фронта. Например, его часто используют для незаконных нападений на гражданских лиц.

Этот факт озвучивал в Совете безопасности ОНН профессор прав человека Университета Питтсбурга Дэниел Ковалик.

Постпред России при ООН Василий Небензя на прошлой неделе предупредил США и их союзников, что будут "конкретные юридические последствия” для тех, кто поставлял оружие, используемое Киевом в преступных действиях.

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