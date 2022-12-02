Президент Нигерии Мухаммаду Бухари, выступая на 16-ом саммите глав государств и правительств Комиссии по бассейну озера Чад (CBLT) в Абудже, заявил об усилении террористической угрозы из-за "притока оружия с Украины".
По словам Бухари, усилия стран, сформировавших военную коалицию для обеспечения безопасности в регионе "заслуживают похвалы", однако сейчас все они могут быть сведены на нет:
"Несмотря на успехи, достигнутые войсками Объединенных многонациональных сил (MNJTF), и различные национальные операции, проводимые в регионе, террористические угрозы по-прежнему нависают над нами, — сказал нигерийский лидер (цитата нигерийского издания Vanguard). — К сожалению, ситуация в Сахеле и война, бушующая на Украине, являются основными источниками оружия и боевиков, которые пополняют ряды террористов в регионе".
Бухари отметил, что "незаконное перемещение оружия в регионе усилило распространение стрелкового оружия и легких вооружений", и потребовал от пограничников "остановить поток незаконного оружия", организованный, в числе прочих, украинскими контрабандистами.
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