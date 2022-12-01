Если провокация не удалась в Польше, надо попробовать сделать в Испании, подумали в Киеве и организовали там "террор".
В Испании обнаружена шестая посылка со взрывчатым веществом — в посольстве США. Предыдущие направлены председателю правительства Педро Санчесу, в Министерство обороны, посольство Украины в Мадриде, на авиабазу Торрехон-де-Ардос, оборонному предприятию Instalaza.
Никто не пострадал, кроме охранника в посольстве Украины, который вскрыл посылку и обжёг руки.
Испанский аналитик Фернандо Кочо заявил в интервью Antena3, что публичные сообщения о получении взрывчатых веществ являются "тактической ошибкой", в которой государство "признаётся в своей слабости".
Каждый день во все посольства мира поступают угрозы, и о них не сообщается в СМИ, потому что такие действия не поощряются в странах, где разведка сильна, утверждает он.
Эксперт считает, что вал таких новостей может создать почву для "социальных потрясений" и утраты доверия "на институциональном уровне".
Все посылки были отправлены с территории Испании, пишет La Razon.es и сделаны кустарно из материалов, доступных на рынке.
Как сказали газете эксперты, взрывчатое вещество присоединено к простому детонатору (резистору накаливания) с питанием от батарейки. Когда жертва открывает конверт, леска или аналогичный механизм замыкает цепь и происходит "внезапное воспламенение".
Газета делает вывод, что, поскольку одинакового вида и оформления посылки направлены в организации и личностям, связанным с Украиной и сотрудничеством с ней, то расследование может быть направлено "на испанские экстремистские группировки, которые позиционируют себя в пользу Москвы и против Киева".
Власти Испании пока отвергают возможность повышения уровня антитеррористической готовности.
То есть, налицо непрофессиональные действия как "террориста", так и властей Испании.
Напрашивается версия о том, что власти Испании сгоряча (или по умыслу) воспользовались действиями, например, бесноватого украинского беженца в попытке повлиять на общественное мнение испанцев, пока с прохладцей относящихся к киевскому режиму. А возможно, за этим хулиганом стоит Киев.
"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлечённых в эту кампанию”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи.
Ракетой по Польше вовлечь НАТО в войну с Россией — не получилось, можно попробовать лубочным террором по Испании.
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