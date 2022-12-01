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Любовь Степушова

Шестой пакет со взрывчаткой обнаружен в Испании. Новая провокация Киева

Мир » Европа » Евросоюз

Если провокация не удалась в Польше, надо попробовать сделать в Испании, подумали в Киеве и организовали там "террор".

Шестой пакет со взрывчаткой обнаружен в Испании. Новая провокация Киева

Шестая посылка со взрывчаткой обнаружена в Испании

В Испании обнаружена шестая посылка со взрывчатым веществом — в посольстве США. Предыдущие направлены председателю правительства Педро Санчесу, в Министерство обороны, посольство Украины в Мадриде, на авиабазу ​​Торрехон-де-Ардос, оборонному предприятию Instalaza.

Никто не пострадал, кроме охранника в посольстве Украины, который вскрыл посылку и обжёг руки.

Тактическая ошибка Мадрида

Испанский аналитик Фернандо Кочо заявил в интервью Antena3, что публичные сообщения о получении взрывчатых веществ являются "тактической ошибкой", в которой государство "признаётся в своей слабости".

Каждый день во все посольства мира поступают угрозы, и о них не сообщается в СМИ, потому что такие действия не поощряются в странах, где разведка сильна, утверждает он.

Эксперт считает, что вал таких новостей может создать почву для "социальных потрясений" и утраты доверия "на институциональном уровне".

Непрофессиональный террорист

Все посылки были отправлены с территории Испании, пишет La Razon.es и сделаны кустарно из материалов, доступных на рынке.

Как сказали газете эксперты, взрывчатое вещество присоединено к простому детонатору (резистору накаливания) с питанием от батарейки. Когда жертва открывает конверт, леска или аналогичный механизм замыкает цепь и происходит "внезапное воспламенение".

Газета делает вывод, что, поскольку одинакового вида и оформления посылки направлены в организации и личностям, связанным с Украиной и сотрудничеством с ней, то расследование может быть направлено "на испанские экстремистские группировки, которые позиционируют себя в пользу Москвы и против Киева".

Власти Испании пока отвергают возможность повышения уровня антитеррористической готовности.

То есть, налицо непрофессиональные действия как "террориста", так и властей Испании.

Кулеба: "Это новая форма террора"

Напрашивается версия о том, что власти Испании сгоряча (или по умыслу) воспользовались действиями, например, бесноватого украинского беженца в попытке повлиять на общественное мнение испанцев, пока с прохладцей относящихся к киевскому режиму. А возможно, за этим хулиганом стоит Киев.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлечённых в эту кампанию”, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

Ракетой по Польше вовлечь НАТО в войну с Россией — не получилось, можно попробовать лубочным террором по Испании.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато теракт испания украина дмитрий кулеба
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