Марков о взрыве в посольстве Украины: Дело рук левых радикалов

Политолог Сергей Марков озвучил несколько версий по поводу взрыва в посольстве Украины в Мадриде.

Марков предположил, что устроить взрыв могли левые радикальные группы в Испании, которые недовольны тем, что Испания поддерживает Украину.

Не исключает политолог и то, что здесь действовал одиночка с неуравновешенной психикой.

"Какой то сумасшедший. Цель — самопрезентация. Вокруг Украины такой информационный шторм, что он создает сильнейшее поле социальной энергии. И эта энергия привлекает множество людей с нестабильной психикой", — поделился своими предположениями политический деятель.

Марков отметил, что вокруг звёзд всегда полно людей с психическими заболеваниями.

"Зеленский сейчас супер мега звезда мировой политики", — объяснил Марков.

Ранее сообщалось, что около десятка посольств срочно покидают Киев.