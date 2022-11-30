Политолог Сергей Марков озвучил несколько версий по поводу взрыва в посольстве Украины в Мадриде.
Марков предположил, что устроить взрыв могли левые радикальные группы в Испании, которые недовольны тем, что Испания поддерживает Украину.
Не исключает политолог и то, что здесь действовал одиночка с неуравновешенной психикой.
"Какой то сумасшедший. Цель — самопрезентация. Вокруг Украины такой информационный шторм, что он создает сильнейшее поле социальной энергии. И эта энергия привлекает множество людей с нестабильной психикой", — поделился своими предположениями политический деятель.
Марков отметил, что вокруг звёзд всегда полно людей с психическими заболеваниями.
"Зеленский сейчас супер мега звезда мировой политики", — объяснил Марков.
Ранее сообщалось, что около десятка посольств срочно покидают Киев.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.