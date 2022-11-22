В ЕС осудили Орбана за ревизионизм, но все ждут поражения Украины

В Европе все одержимы реваншизмом. Только самостоятельный Виктор Орбан не стесняется это декларировать, остальные ждут, когда развалится Украина.

Великой Венгрии быть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на товарищеском футбольном матче Венгрии с Грецией в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии".

Это страна называлась Королевство Венгрия, она исчезла с карт мира после Первой мировой войны с заключением в 1920 году Трианонского договора. Она включала в себя части Украины, Румынии, Хорватии, Сербии и Словении.

Напомним, что два с половиной года назад премьер опубликовал карту "Великой Венгрии" с наилучшими пожеланиями выпускникам школ, сдающим экзамены по истории.

В 2019 году Управление международных связей правительства Венгрии опубликовало в своем "Твиттере" историческую карту королевства. В одном из интервью Орбан, выступающий против совместного нефтяного эмбарго Евросоюза против РФ, заявил, что если бы у страны был выход к морю (отошедший к Хорватии), то он бы поддержал эмбарго.

"Если бы у нас не отняли море, у нас был бы порт", — заявил он.

Орбан обвинён в ЕС в ревизионизме

Перечисленные выше страны не оставили демарш без внимания, обвинив Орбана в ревизионизме.

Представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, сообщил, что Украина ожидает от правительства Венгрии "официальных извинений" за инцидент.

"Продвижение идей ревизионизма в Венгрии не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует основным принципам европейской политики", — написал Николенко, добавив, что посла Венгрии в Киеве вызовут для объяснений.

По словам статс-секретаря МИД Словакии Андрея Станчика, заявление премьер-министра Венгрии крайне бестактно, особенно "в свете войны на Украине", где Россия "аннексирует" территории.

"Словакия — независимое и суверенное государство, а не часть Венгрии", — сказал Станчик.

МИД Румынии обвинил Орбана в "неприемлемом ревизионизме". По мнению ведомства, демарш Орбана противоречит "нынешней реальности и обязательствам", взятым на себя Румынией и Венгрией в договоре, подписанном в Тимишоаре в 1996 году о добрососедстве и стратегическом партнерстве между двумя странами. Послу Венгрии в Бухаресте так же было поставлено на вид.

Карту наш шарфе заметили и в Хорватии, но хорватский президент Зоран Миланович предпочёл "просто посмеяться" над инцидентом, который, по его мнению, не следует воспринимать всерьёз.

"Намерения Виктора Орбана в Хорватии исчерпываются тем фактом, что в августе он на месяц отправится в круиз по Адриатическому морю, и мы встретимся за ужином" — написал Миланович в "Твиттер".

Во вторник премьер-министр Венгрии ответил на критику в свой адрес в Facebook.

"Футбол — это не политика. Не будем видеть то, чего нет. Сборная Венгрии — команда всех венгров, где бы они ни жили!" — написал Орбан.

Орбану не надо подстраиваться под мейнстрим

Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, поведение Орбана объясняется его политической самостоятельностью и желанием оказать поддержку венграм, где бы они ни проживали.

Это желание, по мнению эксперта, связано с "неадекватным поведением украинского руководства по отношению к венгерскому меньшинству", проживающему в Закарпатье.

"Орбану необязательно подстраиваться под Евросоюз или под НАТО тогда, когда речь идет о национальных интересах Венгрии", — сказал эксперт.

По его словам, если в странах НАТО "найдутся здравомыслящие люди, то они оставят это без внимания".

Владимир Оленченко подчеркнул, что у Орбана в вопросе "ревизионизма" есть в Европе и союзники, например Польша, у которой свои претензии к Украине, своё меньшинство, там проживающее.

Европа полна реваншистских идей

Добавим, что тоже самое, можно сказать про Болгарию и Румынию, имеющих на Украине свои диаспоры. Болгария также тормозит вступление в ЕС Северной Македонии, считая её территории болгарскими. А Румыния грезит об унии с Молдавией.

Даже Германия в лице Олафа Шольца намекнула Польше на пересмотр границ с ней. Есть также мечта о Великой Албании, сербы оказались разделённой нацией, Испания оспаривает Гибралтар у Британии, Турция и Греция не могут поделить Кипр и шельф Эгейского моря и так далее.

"Ревизионизм" России вызван поведением НАТО

Что касается России, то кивок в её сторону, как страны ревизиониста, неуместен. Россию вполне устроили бы любые спокойные территории по периметрам её границ, лишь бы от них не исходила физическая угроза.

Однако среди государств лимитрофов русофобия — часто официальная государственная политика. Она заключается в нанесении максимально возможного ущерба России и русским. Этого, конечно, никакая нация в отношении себя не потерпела бы.

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