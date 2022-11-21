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Автор Любовь Степушова

Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин

Мир » Европа » Балканы

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что, если президент прикажет, то армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии. Но прикажет ли Александр Вучич — в этом есть большие сомнения.

Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин

Сербия на грани признания де-факто независимости Косова

Министр обороны в интервью телеканалу Pink прокомментировал, с его точки зрения, неутешительные итоги встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра временных институтов Приштины Альбина Курти в Брюсселе.

Переговоры касались ввода косовских номерных знаков для сербов, проживающих в сербских муниципалитетах непризнанной Республики Косово. Они имеют де-факто автономию, вплоть до нахождении на бюджете Сербии. По мнению сербских экспертов, если правительство Сербии это нововведение "проглотит", то де-факто признает независимость края Косово и Метохии, что потом придётся оформить де-юре.

Вучевич считает, что следует приостановить действие решения Приштины на 10 месяцев, а тем временем "найти решение, приемлемое для обеих сторон". Это уже второе подобное предложение, и первое было реализовано без изменения позиции Приштины.

"Ситуация для нас ужасно сложная", оценил Вучевич и добавил, что никто не хочет эскалации на земле, но "от такого человека, как Альбин Курти, можно ожидать всего".

"Атмосфера настолько напряжённая и взрывоопасная, что если бы кто-то зажг спичку, то воздух воспламенился бы. Единственное, о чём они (албанцы) хотят говорить — это полная нормализация отношений, а это практически означает признание", — сказал Вучевич.

Армия Сербии ждёт приказа президента

Вучевич указал, что армия будет действовать в соответствии с приказами президента Сербии.

"Если президент Сербии прикажет, армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии", — отметил он.

Однако, министр обороны считает, что переговоры, "какими бы долгими и изматывающими они ни были, являются лучшим решением, чем конфликт":

"Я считаю, что лучше тысячу дней и часов говорить и смотреть на угрюмые лица переговорщиков, чем провести час в окопах".

Россия тоже так считала, но СВО было не избежать, что было ясно ещё в 2014 году.

Непризнанное Косово готово к войне

По словам Вучевича, косовская армия готовится к войне. Албанцы построили "четыре военные базы на севере в стратегически важных местах для специальных воинских частей". Это было сделано вопреки Брюссельскому соглашению.

Ещё большую тревогу у министра вызывает то, что идёт процесс преобразования Косовских сил безопасности в Косовские вооружнные силы, и силы НАТО участвуют в нм посредством двустороннего сотрудничества.

Вучевич, тем не менее, опроверг данные о восстановлении обязательной воинской повинности в Сербии.

Сербское руководство к войне не готово

Белград надеется, что международное сообщество окажет давление на Приштину.

Об этом заявил министр иностранных дел Ивица Дачич агентству "Танюг".

Он напомнил, что принято решение о выходе сербских полицейских из подразделений полиции до отзыва решения о переходе на другие автомобильные номера, то есть "до начала формирования общины сербских муниципалитетов, как и планировалось Брюссельским соглашением".

Похоже, политическое руководство Сербии не может себе честно сказать, что (как и Минские) Брюссельское соглашение выполнены не будут — не будет официально оформлена сербская община в самопровозглашённом Косове.

Это полная калька с непризнания Донбасской автономии Киевом и понятно, кто здесь также командует.

Как бы не хотелось Вучичу не воевать, воевать придётся или его сербы проклянут.

Конечно, гораздо легче упрекать российское руководство в том, что оно не организовало Сталинград в Херсоне, но русские, по крайней мере, решились защитить свой народ на юго-востоке Украины.

Чего не скажешь про сербское руководство, которое не может собраться с духом попробовать за гораздо больший срок, чем 8 донбасских лет.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы косово сербия милош вучевич александр вучич
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