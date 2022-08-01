Елена Пономарёва: отсрочку в Косово используют для проверки Сербии на прочность

Приштина и западные кураторы Косова испугались молниеносной реакции Сербии, а потому ситуацию был решено не обострять, уверена профессор МГИМО Елена Пономарёва.

Утром 1 августа стало известно, что власти Косова решили отложить принудительную замену личных документов и автомобильных номеров граждан Сербии. Российский сенатор Андрей Клишас предположил, что таким образом Вашингтон решил сместить фокус внимания с полученной "унизительной выволочки" от Китая.

Пономарёва уверена, что косовары испугались молниеносной реакции Белграда и той скорости, с которой сербы начали готовиться к вооруженному конфликту. Эксперт отметила, что получена всего лишь отсрочка, и проблему придётся решать.

"Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах", — добавила профессор в беседе с корреспондентами RT.

Она напомнила, что в 2013 году были подписаны Брюссельские соглашения, но Приштина отказывается их выполнять и продолжает обострять ситуацию.

Виной происходящему Пономарёва видит позицию президента Сербии Александра Вучича. Он готов отстаивать суверенитет своей страны невзирая ни на что, потому отказывается бездумно присоединяться к антироссийским санкциям.

Взятая месячная передышка будет отмечена "множеством переговоров", но нельзя исключать и "войну компроматов". Запад сделает всё возможное, чтобы перетянуть Белград на свою сторону, уверена эксперт.