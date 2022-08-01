Приштина и западные кураторы Косова испугались молниеносной реакции Сербии, а потому ситуацию был решено не обострять, уверена профессор МГИМО Елена Пономарёва.
Утром 1 августа стало известно, что власти Косова решили отложить принудительную замену личных документов и автомобильных номеров граждан Сербии. Российский сенатор Андрей Клишас предположил, что таким образом Вашингтон решил сместить фокус внимания с полученной "унизительной выволочки" от Китая.
Пономарёва уверена, что косовары испугались молниеносной реакции Белграда и той скорости, с которой сербы начали готовиться к вооруженному конфликту. Эксперт отметила, что получена всего лишь отсрочка, и проблему придётся решать.
"Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах", — добавила профессор в беседе с корреспондентами RT.
Она напомнила, что в 2013 году были подписаны Брюссельские соглашения, но Приштина отказывается их выполнять и продолжает обострять ситуацию.
Виной происходящему Пономарёва видит позицию президента Сербии Александра Вучича. Он готов отстаивать суверенитет своей страны невзирая ни на что, потому отказывается бездумно присоединяться к антироссийским санкциям.
Взятая месячная передышка будет отмечена "множеством переговоров", но нельзя исключать и "войну компроматов". Запад сделает всё возможное, чтобы перетянуть Белград на свою сторону, уверена эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша скоро будет Атлантидой, а Великобритания Парком Юрского периода, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.