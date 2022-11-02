Решение по Киеву принято: его уничтожат, чтобы русским не достался

У киевлян пропало желание позировать на фоне макета марки с изображением разбитого русского корабля. Они носят воду из колонки и скоро будут рыть выгребные ямы во дворах.

Если их лидер Владимир Зеленский не одумается, их дома скоро превратятся в безжизненные колодцы, забитые мусором и фекалиями.

Уничтожено до 40% распределительных сетей Украины

Россия 31 октября ответила на теракт в Севастополе новым ударом по энергосистеме Украины.

Был выведен из строя трансформатор подстанции Киевская 750кВ, питающий около 350 тысяч квартир столицы. Помимо света в Киеве пропала и вода. Удары были также нанесены по распределительным сетям Днепровской, Днестровской, Каневской и Кременчугской ГЭС.

Ранее, начиная с 10 октября, были атакованы и разрушены подстанции тепловых электростанций (ТЭС) по всей стране.

Итог — выведено из эксплуатации 40% энергоинфраструктуры Украины, по данным Киева.

Восстанавливать разрушенное дорого и бессмысленно

Из-за разбалансировки энергосистемы, даже при наличии генерации, проблемы будут только увеличиваться.

В ДТЭК Украины (владелец — Ринат Ахметов) заявили, что ресурс для ремонта уже заканчивается, есть дефицит оборудования и запчастей.

"Не исключено, что есть план (у РФ) разбить украинскую энергосистему на отдельные "островки", что в разы снизит её стойкость. При очередном повреждении, даже не очень серьёзном, без электроэнергии могут оставаться целые регионы, а время восстановительных работ существенно увеличится", — сказал один из функционеров, которого цитирует "Страна".

Но восстанавливать дорогое оборудование теряет смысл на фоне возможных новых атак.

Украинцам нужна немедленная капитуляция режима Зеленского

Глава Киевской области Алексей Кулеба заявил, что регион может остаться без света на две недели.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в худшем случае электроэнергии, водо- и теплоснабжения "не будет вообще".

То есть, в крупных городах надолго перестанут работать системы водоснабжения, канализации и отопления. Причём, в мороз трубы замерзнут и полопаются, что приведёт обслуживание многоэтажных домов к коллапсу. Неработающая канализация станет рассадником болезней и ужасного запаха, холод в неотапливаемых квартирах приведёт к повышенной заболеваемости и смертности.

Кличко объявил, что созданы пункты обогрева, сделаны запасы воды и всего необходимого, но определённым категориям населения (пожилым, больным) будет не под силу спуститься и обогреться.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на поставках западного оружия, а не думает о том, как прийти к миру здесь и сейчас и избежать массовой гибели вверенного ему населения страны.

Положение бы спасла немедленная капитуляция, но Зеленский неадекватен ситуации.

Запад не поможет Зеленскому наладить энергоснабжение

Неадекватна и реакция Запада. Комиссар по энергетике ЕК Кадри Симсон сказала, побывав в Киеве, что дефицит электроэнергии Украине восполнит Европа. Возможно — в приграничных городах. Но в глубину Украины перетока энергии не будет — просто потому, что сети разрушены.

Не менее странные заявления идут от помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. В заявлении Госдепа отмечается, что Донфрид в Киеве поговорит с "лидерами гражданского общества" о том, как продолжать помогать украинскому народу "достичь своих надежд и раскрыть потенциал страны".

Запад не хочет признать, что проблему российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины на дипломатическом уровне не решить и продолжает гнать украинцев к гибели.

Энергетики Украины, между тем, сделали неутешительный прогноз. Система способна выдержать 30-40 дней, а дальше будет нарушена единая система питания, большая часть территории Украины останется без электричества, веерные отключения не помогут, и придётся эвакуировать население. Вопросы — куда, и кто за это заплатит?

Но это ещё "полбеды". Если упорство Зеленского в нанесении терактов на территории РФ будет продолжаться, то Украину ждут добивающие удары по распределительным сетям АЭС — готовятся "тушить" Ровенскую и Хмельницкую АЭС, что обесточит Украину сразу и навсегда.

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