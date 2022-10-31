Руденко: Зеленский вгоняет Украину в каменный век, выполняя приказы Запада

После атаки ВСУ на Крымский мост было уничтожено почти половина объектов энергосистемы Украины. Атака на Севастополь может оказаться крахом всей энергетики этой страны. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

Президент Украины Владимир Зеленский беспрекословно выполняет приказы своих западных кураторов, однако Незалежная рискует погрузиться в каменный век, считает военкор. Он заявил, что удар по Севастополю "был настолько глуп, что и представить себе нельзя".

"Эти ненормальные сами себе перекрыли таким образом практически беспрерывные поставки оружия, так как именно зерновозами доставлялась значительная часть вооружения под прикрытием этих договорённостей", — отметил Руденко в Telegram-канале "Специально для RT".

Не стоит исключать, что это может быть спланированным манёвром со стороны коллективного Запада, поскольку украинский конфликт истощил запасы вооружений. Однако Киев просит всё больше и больше, заявил военкор.

В это время российские войска переходят в активное наступление сразу на нескольких направлениях, указал Руденко.

"Фронт оживает. И я надеюсь, что это не сулит ничего хорошего для нашего врага", — заключил он.