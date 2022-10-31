Эксперт Шургин: следующая волна ракетных ударов погрузит Украину во тьму

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что следующая волна ракетных ударов погрузит Украину во тьму.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. По словам Шурыгина, было уничтожено до 60% всех трансформаторов сетей 330 Кв. Он отметил, что после сегодняшних ударов на Украине наступил коллапс. Было поражено больше сорока ключевых объектов энергосетей Украины. Среди них ДнепроГЭС, Южноднестровская ГЭС, Каневская и Кременчугская ГЭС, перечислил эксперт.

"Катастрофическими" нынешние удары являются потому, что эффективно компенсировать их последствия Украина уже не может. Подачу света с большими перерывами энергетики смогут восстановить, но следующая волна ракетных ударов может окончательно погрузить Украину во тьму", — заявил Шурыгин.