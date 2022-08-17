"Укрпошта" выпустит первую украинскую NFT-марку: "Русский корабль, иди на…"

Национальный почтовый оператор Украины "Укрпошта" выпустит первую NFT-марку, сообщает EADaily.

NFT-марка будет являться коллекционным уникальным экземпляром. На первой украинской NFT-марке будет изображено событие, которое произошло в самом начале специальной военной операции (СВО). 24 февраля российский ракетный крейсер "Москва" предложил украинскому гарнизону острова Змеиный сдаться. На это украинский пограничник Роман Грибов сказал фразу, которую по сей день любят использовать украинские пропагандисты: "Русский корабль, иди на ***". "Укрпошта" хочет запечатлеть на первой украинской NFT-марке Грибова, который показывает российским морякам нецензурный жест.



Стоит отметить, что Грибов вместе со всем украинским гарнизоном Змеиного в итоге сдался союзным силам, но остался "героем Украины".