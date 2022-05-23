В отделениях украинской почты появятся марки с изображением солдата ВСУ на фоне российского судна с названием "Русский военный корабль… Всё!". Согласно информации, первую партию начнут продавать уже сегодня.
Всего же напечатано более пяти миллионов экземпляров.
Кроме того, на почтовых марках ещё одна надпись гласит: "Смерть врагам!".
"День выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва". Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить", — цитирует генерального директора компании "Укрпочта" Игоря Смелянского Страна.ua.
Сколько будет стоить марка, Смелянский не сообщил.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.