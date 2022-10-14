Газовый кризис в Европе, который принято считать следствием противостояния России и коллективного Запада, управляемого США, на самом деле, похоже, был запланирован задолго до начала СВО на Украине. А сама Незалежная, которая гордо мнит себя героем, отстаивающим "демократические ценности" и собственную "независимость", — всего-навсего карта, выдернутая из чьего-то рукава.
Почти семь лет назад Дамаск не пошёл на поводу у Вашингтона, отказавшись строить газопровод Катар — Турция в ущерб собственным интересам и интересам Ирана и Ирака, с которыми у него был подписан меморандум о взаимопонимании.
Напомню, дело было в 2009 году:
То есть не терпящие отказа политики в Белом доме развязали — в привычном им стиле — войну с целью смены режима. Как всегда, конечно, не сами, а чужими руками, вырастив попутно и накачав силой ИГИЛ*.
И всё бы у Вашингтона получилось, если бы за Сирию не вступилась Россия, которая ИГИЛ* блокировала, тем самым предотвратив смену власти в Дамаске. Ну и заодно лишив США возможности нагреть руки на газе из Катара.
Диверсия на трубопроводах СП-1 и СП-2 стала для Соединённых Штатов реваншем в пусть и необъявленной, но де-факто тлеющей войне за газовый рынок их главного экономического конкурента — Евросоюза.
И, похоже, цели своей на этот раз Вашингтон достиг.
Да, одна ветка "Северного потока-2" не повреждена и может быть запущена в любой момент. Три пробитых линии, уверены инженеры, восстановить не проблема — это вопрос двух-трёх месяцев. Более того, "Газпром" уже предложил их отремонтировать — при условии, что европейцы будут вести себя как нормальные люди и примут строгие условия безопасности.
Но всего этого не будет. Восстановление газовых магистралей даже не обсуждается. Более того, результаты "расследования" диверсии от России засекречены.
Что это значит? Ответ прост: план НАТО (ну не в одиночку же США это масштабное дело проворачивают) остаётся в силе:
Получается, что бешеный рост цен на энергоносители вызван вовсе не российской СВО на Украине, как это пытаются представить политики коллективного Запада, а их же собственной политикой.
Сейчас Евросоюз под чутким руководством чиновников в Брюсселе, подконтрольных "коллегам" из-за океана, запрещают странам покупать российские энергоносители и всё глубже погружаются в зависимость от тех, у кого газ покупать, пусть и по заоблачным ценам, можно. Экономическую прибыль и политические дивиденды (должники всегда находятся в подчинённом состоянии) получает кучка "хозяев империи", которые используют финансовые рынки для грабежа целых народов.
А вот тут, если все предыдущие выводы сделаны верно, всё просто:
Украина — инструмент для достижения поставленной цели — обескровить Россию и разорить Европу. То есть устранить основных промышленных конкурентов гегемона, управляемого градом на холме.
И не будет никаких мирных переговоров и прекращения накачивания ВСУ оружием, пока эти самые конкуренты не обанкротятся. Ну или украинцы, как бы цинично это ни прозвучало, не "закончатся".
К слову, очень похоже на то, что диверсии на "Северных потоках" — это первая часть Мерлезонского балета. И некий распорядитель бала уже готов перевести танцоров к следующим фигурам:
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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