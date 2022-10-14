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20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера

Мир

Газовый кризис в Европе, который принято считать следствием противостояния России и коллективного Запада, управляемого США, на самом деле, похоже, был запланирован задолго до начала СВО на Украине. А сама Незалежная, которая гордо мнит себя героем, отстаивающим "демократические ценности" и собственную "независимость", — всего-навсего карта, выдернутая из чьего-то рукава.

Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера

Всё началось не с Украины

Почти семь лет назад Дамаск не пошёл на поводу у Вашингтона, отказавшись строить газопровод Катар — Турция в ущерб собственным интересам и интересам Ирана и Ирака, с которыми у него был подписан меморандум о взаимопонимании.

Напомню, дело было в 2009 году:

  • Трубопровод должен был соединить катарское Северное месторождение и Турцию, пройдя через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, чтобы снабжать голубым топливом Евросоюз.
  • Вместо этого власти Сирии предпочли присоединиться к строительству проекта-конкурента — "Исламский трубопровод". За что и поплатились: против Сирии началась кампания под девизом "Асад должен уйти”.

То есть не терпящие отказа политики в Белом доме развязали — в привычном им стиле — войну с целью смены режима. Как всегда, конечно, не сами, а чужими руками, вырастив попутно и накачав силой ИГИЛ*.

И всё бы у Вашингтона получилось, если бы за Сирию не вступилась Россия, которая ИГИЛ* блокировала, тем самым предотвратив смену власти в Дамаске. Ну и заодно лишив США возможности нагреть руки на газе из Катара.

Реванш Вашингтона

Диверсия на трубопроводах СП-1 и СП-2 стала для Соединённых Штатов реваншем в пусть и необъявленной, но де-факто тлеющей войне за газовый рынок их главного экономического конкурента — Евросоюза.

И, похоже, цели своей на этот раз Вашингтон достиг.

Да, одна ветка "Северного потока-2" не повреждена и может быть запущена в любой момент. Три пробитых линии, уверены инженеры, восстановить не проблема — это вопрос двух-трёх месяцев. Более того, "Газпром" уже предложил их отремонтировать — при условии, что европейцы будут вести себя как нормальные люди и примут строгие условия безопасности.

Но всего этого не будет. Восстановление газовых магистралей даже не обсуждается. Более того, результаты "расследования" диверсии от России засекречены.

Что это значит? Ответ прост: план НАТО (ну не в одиночку же США это масштабное дело проворачивают) остаётся в силе:

  • создание искусственного дефицита природного газа, ведущего к деиндустриализации Европы;
  • обвинения России в ненадёжности поставок (хотя Европа получала весь объём, который покупала по фиксированным контрактам);
  • очевидный профит для тех, кто всю эту кашу заварил, ведь покупка газа на спотовом рынке обойдётся Европе в лишних €300 млрд.

Кому выгодно?

Получается, что бешеный рост цен на энергоносители вызван вовсе не российской СВО на Украине, как это пытаются представить политики коллективного Запада, а их же собственной политикой.

Сейчас Евросоюз под чутким руководством чиновников в Брюсселе, подконтрольных "коллегам" из-за океана, запрещают странам покупать российские энергоносители и всё глубже погружаются в зависимость от тех, у кого газ покупать, пусть и по заоблачным ценам, можно. Экономическую прибыль и политические дивиденды (должники всегда находятся в подчинённом состоянии) получает кучка "хозяев империи", которые используют финансовые рынки для грабежа целых народов.

Причём тут Украина?

А вот тут, если все предыдущие выводы сделаны верно, всё просто:

Украина — инструмент для достижения поставленной цели — обескровить Россию и разорить Европу. То есть устранить основных промышленных конкурентов гегемона, управляемого градом на холме.

И не будет никаких мирных переговоров и прекращения накачивания ВСУ оружием, пока эти самые конкуренты не обанкротятся. Ну или украинцы, как бы цинично это ни прозвучало, не "закончатся".

К слову, очень похоже на то, что диверсии на "Северных потоках" — это первая часть Мерлезонского балета. И некий распорядитель бала уже готов перевести танцоров к следующим фигурам:

  • была попытка подорвать "Турецкий поток";
  • откуда-то взялась протечка на нефтепроводе "Дружба";
  • в Норвегии "непонятка" приключилась на газовом заводе Ormen Lange;
  • техасская ExxonMobil намекнула на экологические проблемы, которые могут начаться на российском Дальнем Востоке…

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Кто взорвал трубу? Виновник найден. Правда про Северный поток
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша сирия европа украина вашингтон северный поток-2
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