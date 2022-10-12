Почти ультиматум: НАТО требует от Лукашенко прекратить поддержку России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко перестать вовлекать страну в конфликт на Украине.

По словам Столтенберга, он ожидает, что "режим Лукашенко перестанет быть соучастником" конфликта. Генсек заявил также, что в НАТО видели, как "Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине", сообщает ТАСС.

"Мы видели, как Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Белоруссии должен прекратить поддерживать военные усилия России", — заявил Столтенберг.

Конечно, возникает вопрос: "А иначе что?" Вообще, следует ли рассматривать заявления генсека НАТО как своего рода ультиматум президенту Белоруссии?

Надо сказать, что если и так, то на Александра Лукашенко эти заявления вряд ли произведут особое впечатление. К тому же, в Минске ранее заявляли, что как раз НАТО готовит агрессию в отношении Белоруссии.

Например, 10 октября белорусский президент заявил, что руководство Североатлантического альянса и ряда европейских государств рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии, причём вплоть до нанесения ядерного удара.

Тогда Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

Тогда же Лукашенко отдельно остановился на планах Польши. По его словам, Варшава готова в течение двух-трёх часов перебросить войска на границу.

Он отметил, что Польша просит США завезти и разместить на её территории ядерное оружие, в том числе из ядерных арсеналов Германии. Он также отметил, что польская сторона подтянула вооружённые силы на границу с Белоруссией, но затем их отвела, показав, что уходит.

В Минске отрицают какое-либо участие в конфликте на Украине, но подчёркивают, что дадут отпор любым попыткам атаки.

А что касается ядерного оружия в Польше, то в Вашингтоне на днях заявили, что не ведут какого-либо обсуждения о размещении его на территории этой страны.

Однако, по данным опросов общественного мнения, более половины поляков высказываются за то, чтобы такое оружие на территории страны было размещено.

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