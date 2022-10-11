Столтенберг: если РФ победит на Украине, НАТО потерпит поражение

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, если Россия одержит победу в украинском конфликте, это можно будет считать поражением НАТО.

По этой причине Столтенберг призвал членов Альянса сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.

"Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить", — сказал Столтенберг во время пресс-конференции.

Также генсек НАТО ещё раз заверил, что в планах России нет применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. При этом Столтенберг отметил, что члены Альянса держатся настороже, и собираются провести учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.