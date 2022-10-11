По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, если Россия одержит победу в украинском конфликте, это можно будет считать поражением НАТО.
По этой причине Столтенберг призвал членов Альянса сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.
"Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить", — сказал Столтенберг во время пресс-конференции.
Также генсек НАТО ещё раз заверил, что в планах России нет применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. При этом Столтенберг отметил, что члены Альянса держатся настороже, и собираются провести учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.