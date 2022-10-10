Столтенберг: НАТО обещает и дальше поддерживать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

Столтенберг назвал утренние удары по разным областям Украины "ужасающими и неизбирательными".

"НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ… столько, сколько потребуется", — написал Столтенберг в Тwitter*.

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