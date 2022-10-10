Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.
Столтенберг назвал утренние удары по разным областям Украины "ужасающими и неизбирательными".
"НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ… столько, сколько потребуется", — написал Столтенберг в Тwitter*.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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