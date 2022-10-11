Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Антон Куликов

Последний шанс для Украины: Киев навязывает Западу "пакт о безопасности"

Мир

Украина предложила Западу новый договор о безопасности. Это своего рода пакт между Западом и Украиной, который частично смоделирован по образцу отношений США и Израиля.

Последний шанс для Украины: Киев навязывает Западу "пакт о безопасности"

"Киевский договор безопасности" предполагает получение юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины от коалиции западных стран, чтобы укрепить её способность противостоять "российской агрессии" путём совместного обучения, предоставления передовых систем оборонительного вооружения и поддержки развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает издание Foreign Policy.

Предлагаемый пакт фактически должен служить формой временной защиты Украины со стороны Запада, пока она стремится стать полноправным членом НАТО.

Над этим договором работали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Работа велась с мая, сейчас договор Расмуссен начал официально представлять странам Североатлантического альянса, начав с Вашингтона.

Собственно, по этой причине о нём о сообщило издание Foreign Policy. А так сам договор был обнародован Киевом ещё месяц назад.

Согласно этой инициативе, договор должен объединить Киев и "основную группу" его союзников: "Эта группа стран-гарантов может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы".

К участию также планируется привлечь Японию и Южную Корею — они должны пособить санкциями. Кроме того, предлагается, чтобы страны-гаранты разработали перечень военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть из которых будет немедленно принята в случае атаки на Украину.

При этом достижение всех договорённостей не отменяет намерения Украины присоединиться к НАТО и ЕС. Отдельно прописано, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию страны в её "международно признанных границах".

Напомним, что две недели назад Владимир Зеленский объявил о подписании заявки на вступление Украины в Североатлантический альянс. В НАТО, правда, на эту новость отреагировали достаточно сдержанно, подчеркнув, что решение о вступлении Украины должно приниматься всеми 30 государствами-членами НАТО единогласно.

В общем, не секрет, что в Киеве мечтают втянуть НАТО в конфликт с Россией. В самом альянсе, как и в отдельных государствах-участниках, до сих пор заявляют о поддержке Украины и нежелании непосредственно участвовать в противостоянии с Россией.

Надо сказать, что в Киеве избрали тактику "не мытьём, так катаньем". Пакт, о котором речь идёт выше, как раз таки предполагает участие НАТО в конфликте. По сути, киевский режим предлагает распространить на Украину те же гарантии, что положены странам-участницам альянса.

Надо заметить, что на Западе есть круги, на поддержку которых Украина может рассчитывать. В конце концов, не просто так в составлении плана участвовал экс-генсек НАТО.

Вопрос в том, скажется ли эта поддержка на решениях тех, кто сейчас осуществляет руководство НАТО, которое, повторимся, до сей поры подчёркивало, что против участия альянса в противостоянии с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Нападёт ли НАТО на Россию и боятся ли они нас? (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина андрей ермак владимир зеленский
Новости
Частичная мобилизация для казаков – необходимость победить!
В Нижегородской области смертность выше рождаемости в два раза
Минобороны РФ: армия Украины потеряла 40 человек на Купянском направлении
Армия России пресекла наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Лавров: Вашингтон фактически принимает участие в конфликте на Украине
Эксперт Рожин назвал электростанции на Украине главными целями ударов РФ
Reuters: Зеленский попросит у лидеров "Большой семёрки" системы ПВО
Бранислав Сланчев: Путин оставил себе только один вариант — победа РФ на Украине
Новые крылатые ракеты "Калибр" ВМФ РФ летят к целям в небе над Украиной
Две американские делегации конгрессменов посетят Тайвань
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Любовь Степушова Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Последние материалы
Саратовские чиновники отменили плату за детский сад для семей мобилизованных
Частный массажист ограбил и убил жительницу Реутова
Пушилин: ДНР усиливает систему ПВО с учётом поставок западной техники Киеву
Новосибирцы горячо обсуждают смерть мальчика на уроке физкультуры
Критическая инфраструктура Ивано-Франковской области находится под обстрелом
Глава Чечни Кадыров заявил, что Украина упустила шанс на перемирие
В Белоруссии назвали задачи совместной с РФ группировки войск оборонительными
На "Роза Хутор" готовятся к школьным каникулам
Кнутов: новые средства ПВО у Киева смогут сбивать ракеты ВС РФ
Мэр Львова рассказал о взрывах в городе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников