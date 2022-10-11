Последний шанс для Украины: Киев навязывает Западу "пакт о безопасности"

Украина предложила Западу новый договор о безопасности. Это своего рода пакт между Западом и Украиной, который частично смоделирован по образцу отношений США и Израиля.

"Киевский договор безопасности" предполагает получение юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины от коалиции западных стран, чтобы укрепить её способность противостоять "российской агрессии" путём совместного обучения, предоставления передовых систем оборонительного вооружения и поддержки развития оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает издание Foreign Policy.

Предлагаемый пакт фактически должен служить формой временной защиты Украины со стороны Запада, пока она стремится стать полноправным членом НАТО.

Над этим договором работали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Работа велась с мая, сейчас договор Расмуссен начал официально представлять странам Североатлантического альянса, начав с Вашингтона.

Собственно, по этой причине о нём о сообщило издание Foreign Policy. А так сам договор был обнародован Киевом ещё месяц назад.

Согласно этой инициативе, договор должен объединить Киев и "основную группу" его союзников: "Эта группа стран-гарантов может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы".

К участию также планируется привлечь Японию и Южную Корею — они должны пособить санкциями. Кроме того, предлагается, чтобы страны-гаранты разработали перечень военных, инфраструктурных, технических и информационных мер, часть из которых будет немедленно принята в случае атаки на Украину.

При этом достижение всех договорённостей не отменяет намерения Украины присоединиться к НАТО и ЕС. Отдельно прописано, что гарантии безопасности должны распространяться на всю территорию страны в её "международно признанных границах".

Напомним, что две недели назад Владимир Зеленский объявил о подписании заявки на вступление Украины в Североатлантический альянс. В НАТО, правда, на эту новость отреагировали достаточно сдержанно, подчеркнув, что решение о вступлении Украины должно приниматься всеми 30 государствами-членами НАТО единогласно.

В общем, не секрет, что в Киеве мечтают втянуть НАТО в конфликт с Россией. В самом альянсе, как и в отдельных государствах-участниках, до сих пор заявляют о поддержке Украины и нежелании непосредственно участвовать в противостоянии с Россией.

Надо сказать, что в Киеве избрали тактику "не мытьём, так катаньем". Пакт, о котором речь идёт выше, как раз таки предполагает участие НАТО в конфликте. По сути, киевский режим предлагает распространить на Украину те же гарантии, что положены странам-участницам альянса.

Надо заметить, что на Западе есть круги, на поддержку которых Украина может рассчитывать. В конце концов, не просто так в составлении плана участвовал экс-генсек НАТО.

Вопрос в том, скажется ли эта поддержка на решениях тех, кто сейчас осуществляет руководство НАТО, которое, повторимся, до сей поры подчёркивало, что против участия альянса в противостоянии с Россией.

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