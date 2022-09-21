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Автор Любовь Степушова

В Таджикистане заявили о необходимости принудить Киргизию к миру

Мир » Бывший СССР

Коррумпированное киргизское руководство спровоцировало конфликт с Таджикистаном в Ферганской долине, чтобы избежать народного бунта, считает таджикский аналитик Комрон Хидоятзода.

В Таджикистане заявили о необходимости принудить Киргизию к миру

Об этом он сказал в интервью Pravda.Ru.

Немотивированное нападение Киргизии на Таджикистан

Заместитель начальника Управления по изучению вопросов региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, исполнительный директор Центрально-Азиатского экспертного клуба "Евразийское развитие" Комрон Хидоятзода полагает, что политическое руководство Киргизии нередко прибегает к вооруженной провокации в случае, когда назревает внутриполитический кризис.

И нынешний кризис, по словам аналитика, начался по вине Бишкека с целью отвлечь внимание киргизской общественности от коррупционных схем, осуществляемых политическим руководством страны.

"Назревала революционная ситуация, и нужно было отвлечь внимание населения во избежание потери власти", — сказал эксперт.

Он полагает, что был дан приказ военнослужащим "без всяких причин начать обстреливать мирных жителей Таджикистана".

По словам Комрона Хидоятзоды, "немотивированная военная агрессия" Киргизии против Таджикистана не ограничилась уничтожением военных объектов.

"Из тяжёлого вооружения и ударных беспилотников, использование которых противоречит взятым Киргизией обязательствам перед ОДКБ, были уничтожены машины скорой помощи, в которых находились медицинские работники, и, к сожалению, беременная женщина со своими маленькими детьми. Я надеюсь и рассчитываю на то, что международные гуманитарные организации также оценят эти зверства киргизских военных", — сказал эксперт.

В Таджикистане считают, что надо принудить Киргизию к миру

По словам аналитика, Таджикистан:

  • всегда исходил из необходимости демилитаризации таджикско-киргизской границы, был и остаётся верным этому принципу;
  • не ведёт хозяйственную деятельность на линии государственной границы, и, тем более, не стремится к усиленной милитаризации;
  • не создаёт, в отличие от Киргизии, образ внешнего врага в её лице;

Комрон Хидоятзода считает, что для решения конфликта необходимо добиться:

  1. Возвращения Бишкека к ранее подписанным межгосударственным и межведомственным договорам, регулирующим вопросы приграничного сотрудничества и неиспользования военной силы.
  2. Помощи международного сообщества для склонения Киргизии к выполнению взятых на себя обязательств по указанным договорам.

Без выполнения этих условий, поводов для оптимизма по поводу установления прочного мира в регионе не будет, заключил эксперт.

Справка. Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября и переросли в боевые действия с применением тяжёлого вооружения. Стороны обвиняют друг друга в эскалации. Таджикистан, по сообщениям в СМИ, обстреливал из миномётов сёла приграничного Лейлекского района Баткенской области. Киргизские власти заявили, что таджикские военные заняли село Дустук.

Таджикские власти сигнализировали об обстрелах киргизскими ВС села Исфар и сёл Бободжонгафуровского района Согдийской области Таджикистана.

Пограничные Баткенская и Согдийские области двух стран — это район Ферганской долины, которая с давних времён используется для наркотрафика из Афганистана. Некоторые российские эксперты предполагают, что не только вода и земля являются предметами очевидного спора сторон, но и контроль над наркотрафиком.

В понедельник сообщалось, что таджикские ВС подорвали 36-метровый мост, сожгли дома в одном из приграничных посёлков. Президент РФ Владимир Путин в этот же день созвонился с главами Киргизии и Таджикистана — Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном — и призвал не допускать эскалации.

Вечером Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами, заявил вице-премьер и глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев.

Число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 46, пострадали 140, сообщил киргизский Минздрав. МИД Таджикистана сообщил о 41 погибшем гражданине республики в ходе конфликта с Киргизией.

Обе страны разделяют более 900 километров совместной границы, но демаркирована лишь половина.

Предыдущая перестрелка на границе произошла в январе 2022 года. Тогда погибли два человека. Последний крупный конфликт с применением тяжёлого вооружения случился весной 2021 года. Стороны открыли огонь из-за спора о воде. Всего тогда погибло 49 человек, более 260 получили травмы и ранения.

О мнении киргизской стороны Pravda.Ru сообщала ранее.

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Пылающая граница: Как начинался конфликт Киргизии и Таджикистана?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы киргизия коррупция таджикистан
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