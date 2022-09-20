Таджикистан находится под патронажем американцев, считают в Киргизии. США организуют провокации на киргизско-таджикской границе по схеме, опробованной на Украине.
Боевые столкновения на границе между Киргизией и Таджикистаном всегда совпадают с подобным обострением между Арменией и Азербайджаном и проходят в момент важных международных встреч.
Об этом сказал Pravda.Ru эксперт по вопросам региональной безопасности, кандидат исторических наук, ветеран ГКНБ Киргизской Республики Нурлан Досалиев.
В прошлом году перестрелки состоялись в период проведения саммита ОДКБ в Душанбе. А в этом году — в дни саммита ШОС в Самарканде, уточнил эксперт.
По словам Нурлана Досалиева, интенсивность этих провокаций "также удивительным образом коррелируется с ситуацией на Украине".
"Чем хуже будет положение на фронте у укронацистов, тем интенсивнее будут вооружённые провокации здесь на границе в Ферганской долине", — отметил он.
Эксперт убеждён, что все эти совпадения не случайны — столкновения организованы и подпитываются непосредственно США и их союзниками по блоку НАТО.
"Для них это, по всей видимости, уже идея фикс — обязательно открыть второй фронт здесь, в Средней Азии", — сказал Нурлан Досалиев.
Таджикистан, по его словам, оказался "под плотным патронажем американцев и стал их оплотом в борьбе против талибов*" с учётом того, что оппозиция во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим в Панджерском ущелье состоит из этнических таджиков и ищет в лице Душанбе покровителя.
"И очень многие полезные ископаемые, которые добываются сейчас на территории земель таджикской диаспоры в Афганистане, реализуются, в том числе, через Душанбе на мировом рынке", — отметил Нурлан Досалиев.
Эксперт также утверждает, что в последней провокации 14-18 сентября участвовали этнические таджики из Афганистана, и их переброска могла быть осуществлена только при помощи американцев.
"Таджикистан получает денежную (350 миллионов долларов США, якобы, на вопросы обеспечения пограничной безопасности) и медийную помощь от США. Около 10 тысяч военнослужащих и 2 тысяч силовиков Таджикистана прошли в последнее время подготовку на американских тренингах", — сказал эксперт.
Нурлан Досалиев подчеркнул, что США используют в Таджикистане украинские схемы помощи финансами, оружием, боеприпасами, инструкторами, спящими ячейками и так далее, и эти схемы также недавно использовались при дестабилизации Казахстана, Таджикистана (Горный Бадахшан), Узбекистана (Каракалпакия).
"Англосаксы всеми силами пытаются открыть второй фронт то на Кавказе, то в Средней Азии. У них идет чёткое взаимодействие сил и средств, которые они применяют", — отметил эксперт.
По мнению киргизского эксперта, конфликт решаем с помощью ввода миротворцев РФ, и "лучше и логичнее" — подразделений пограничной службы Российской Федерации, либо специальных мониторинговых групп от данной службы.
С этим мнением согласен главный редактор киргизской газеты "Деньги@Власть", политолог, военный аналитик Турат Акимов. В комментарии для Pravda.Ru он отметил, что недавние боестолкновения произошли "весьма жёстко", поэтому переговорный процесс будет очень тяжёлый, и посредником — третейским судьёй, может быть только Россия как правопреемник СССР.
"У Москвы есть все документы по состояниям границ на 1991 год, и РФ знает в деталях те или иные карты, документы. Границы раньше были все административные, то есть между государствами не было госграниц, их надо демаркировать", — сказал Турат Акимов.
Турат Акимов утверждает, что таджикская сторона ещё только надеется привлечь на сторону наёмников из Афганистана. Однако, по его словам, пока перевалы в снегу, активное возобновление военных действий невозможно.
Также, по словам эксперта, весной целью Таджикистана будут коммуникации Киргизии: дороги, мосты, электрические линии. Цель — блокировать малозаселённый Лейлекский район Баткенской области Киргизии, окружённый с трёх сторон таджикскими территориями.
Справка. Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября и переросли в боевые действия с применением тяжёлого вооружения. Стороны обвиняют друг друга в эскалации. Таджикистан, по сообщениям в СМИ, обстреливал из миномётов сёла приграничного Лейлекского района Баткенской области. Киргизские власти заявили, что таджикские военные заняли село Дустук.
Таджикские власти сигнализировали об обстрелах киргизскими ВС села Исфар и сёл Бободжонгафуровского района Согдийской области Таджикистана.
Пограничные Баткенская и Согдийские области двух стран — это район Ферганской долины, которая с давних времён используется для наркотрафика из Афганистана. Некоторые российские эксперты предполагают, что не только вода и земля являются предметами очевидного спора сторон, но и контроль над наркотрафиком.
В понедельник сообщалось, что таджикские ВС подорвали 36-метровый мост, сожгли дома в одном из приграничных посёлков. Президент РФ Владимир Путин в этот же день созвонился с главами Киргизии и Таджикистана — Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном — и призвал не допускать эскалации.
Вечером Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами, заявил вице-премьер и глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев.
Число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 46, пострадали 140, сообщил киргизский Минздрав. МИД Таджикистана сообщил о 41 погибшем гражданине республики в ходе конфликта с Киргизией.
Обе страны разделяют более 900 километров совместной границы, но демаркирована лишь половина.
Предыдущая перестрелка на границе произошла в январе 2022 года. Тогда погибли два человека. Последний крупный конфликт с применением тяжёлого вооружения случился весной 2021 года. Стороны открыли огонь из-за спора о воде. Всего тогда погибло 49 человек, более 260 получили травмы и ранения.
*Запрещённая в РФ террористическая организация
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