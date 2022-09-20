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Автор Любовь Степушова

В Киргизии уверены, что Таджикистан откроет второй фронт против России

Мир » Бывший СССР

Таджикистан находится под патронажем американцев, считают в Киргизии. США организуют провокации на киргизско-таджикской границе по схеме, опробованной на Украине.

В Киргизии уверены, что Таджикистан откроет второй фронт против России

США организуют провокации на киргизско-таджикской границе

Боевые столкновения на границе между Киргизией и Таджикистаном всегда совпадают с подобным обострением между Арменией и Азербайджаном и проходят в момент важных международных встреч.

Об этом сказал Pravda.Ru эксперт по вопросам региональной безопасности, кандидат исторических наук, ветеран ГКНБ Киргизской Республики Нурлан Досалиев.

В прошлом году перестрелки состоялись в период проведения саммита ОДКБ в Душанбе. А в этом году — в дни саммита ШОС в Самарканде, уточнил эксперт.

По словам Нурлана Досалиева, интенсивность этих провокаций "также удивительным образом коррелируется с ситуацией на Украине".

"Чем хуже будет положение на фронте у укронацистов, тем интенсивнее будут вооружённые провокации здесь на границе в Ферганской долине", — отметил он.

Эксперт убеждён, что все эти совпадения не случайны — столкновения организованы и подпитываются непосредственно США и их союзниками по блоку НАТО.

"Для них это, по всей видимости, уже идея фикс — обязательно открыть второй фронт здесь, в Средней Азии", — сказал Нурлан Досалиев.

Таджикистан оказался втянут в орбиту интересов США

Таджикистан, по его словам, оказался "под плотным патронажем американцев и стал их оплотом в борьбе против талибов*" с учётом того, что оппозиция во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим в Панджерском ущелье состоит из этнических таджиков и ищет в лице Душанбе покровителя.

"И очень многие полезные ископаемые, которые добываются сейчас на территории земель таджикской диаспоры в Афганистане, реализуются, в том числе, через Душанбе на мировом рынке", — отметил Нурлан Досалиев.

Эксперт также утверждает, что в последней провокации 14-18 сентября участвовали этнические таджики из Афганистана, и их переброска могла быть осуществлена только при помощи американцев.

"Таджикистан получает денежную (350 миллионов долларов США, якобы, на вопросы обеспечения пограничной безопасности) и медийную помощь от США. Около 10 тысяч военнослужащих и 2 тысяч силовиков Таджикистана прошли в последнее время подготовку на американских тренингах", — сказал эксперт.

Англосаксы действуют в Средней Азии по украинским схемам

Нурлан Досалиев подчеркнул, что США используют в Таджикистане украинские схемы помощи финансами, оружием, боеприпасами, инструкторами, спящими ячейками и так далее, и эти схемы также недавно использовались при дестабилизации Казахстана, Таджикистана (Горный Бадахшан), Узбекистана (Каракалпакия).

"Англосаксы всеми силами пытаются открыть второй фронт то на Кавказе, то в Средней Азии. У них идет чёткое взаимодействие сил и средств, которые они применяют", — отметил эксперт.

Конфликт решаем с помощью ввода российских пограничников

По мнению киргизского эксперта, конфликт решаем с помощью ввода миротворцев РФ, и "лучше и логичнее" — подразделений пограничной службы Российской Федерации, либо специальных мониторинговых групп от данной службы.

С этим мнением согласен главный редактор киргизской газеты "Деньги@Власть", политолог, военный аналитик Турат Акимов. В комментарии для Pravda.Ru он отметил, что недавние боестолкновения произошли "весьма жёстко", поэтому переговорный процесс будет очень тяжёлый, и посредником — третейским судьёй, может быть только Россия как правопреемник СССР.

"У Москвы есть все документы по состояниям границ на 1991 год, и РФ знает в деталях те или иные карты, документы. Границы раньше были все административные, то есть между государствами не было госграниц, их надо демаркировать", — сказал Турат Акимов.

Конфликт разморозят весной ударом по Баткенской области

Турат Акимов утверждает, что таджикская сторона ещё только надеется привлечь на сторону наёмников из Афганистана. Однако, по его словам, пока перевалы в снегу, активное возобновление военных действий невозможно.

Также, по словам эксперта, весной целью Таджикистана будут коммуникации Киргизии: дороги, мосты, электрические линии. Цель — блокировать малозаселённый Лейлекский район Баткенской области Киргизии, окружённый с трёх сторон таджикскими территориями.

Справка. Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября и переросли в боевые действия с применением тяжёлого вооружения. Стороны обвиняют друг друга в эскалации. Таджикистан, по сообщениям в СМИ, обстреливал из миномётов сёла приграничного Лейлекского района Баткенской области. Киргизские власти заявили, что таджикские военные заняли село Дустук.

Таджикские власти сигнализировали об обстрелах киргизскими ВС села Исфар и сёл Бободжонгафуровского района Согдийской области Таджикистана.

Пограничные Баткенская и Согдийские области двух стран — это район Ферганской долины, которая с давних времён используется для наркотрафика из Афганистана. Некоторые российские эксперты предполагают, что не только вода и земля являются предметами очевидного спора сторон, но и контроль над наркотрафиком.

В понедельник сообщалось, что таджикские ВС подорвали 36-метровый мост, сожгли дома в одном из приграничных посёлков. Президент РФ Владимир Путин в этот же день созвонился с главами Киргизии и Таджикистана — Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном — и призвал не допускать эскалации.

Вечером Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами, заявил вице-премьер и глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев.

Число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 46, пострадали 140, сообщил киргизский Минздрав. МИД Таджикистана сообщил о 41 погибшем гражданине республики в ходе конфликта с Киргизией.

Обе страны разделяют более 900 километров совместной границы, но демаркирована лишь половина.

Предыдущая перестрелка на границе произошла в январе 2022 года. Тогда погибли два человека. Последний крупный конфликт с применением тяжёлого вооружения случился весной 2021 года. Стороны открыли огонь из-за спора о воде. Всего тогда погибло 49 человек, более 260 получили травмы и ранения.

*Запрещённая в РФ террористическая организация

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Новая война? Видео боёв на границе Киргизии и Таджикистана
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша талибан киргизия афганистан таджикистан
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