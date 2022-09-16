Таджикистан обвинил Киргизию в обстрелах жилых домов

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщил, что Киргизия нарушила договорённости о прекращении огня и начала атаковать таджикские дома и гражданские объекты с помощью вертолётов и беспилотников.

Через 1,5 часа после договорённостей о прекращении огня армия Киргизии начала обстреливать районы Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух, рассказали РИА Новости в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что киргизские вертолёты и дроны атакуют жилые дома и гражданские объекты на территории Таджикистана.