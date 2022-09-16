Госкомитет нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщил, что Киргизия нарушила договорённости о прекращении огня и начала атаковать таджикские дома и гражданские объекты с помощью вертолётов и беспилотников.
Через 1,5 часа после договорённостей о прекращении огня армия Киргизии начала обстреливать районы Бободжон, Гафуров, Ворух и Чоркух, рассказали РИА Новости в ГКНБ.
В Госкомитете добавили, что киргизские вертолёты и дроны атакуют жилые дома и гражданские объекты на территории Таджикистана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.