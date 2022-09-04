Неожиданная правда об украинском зерне: оно – продукт гигантов ГМО-агробизнеса США

Шумиха, поднятая вокруг украинского зерна западными политиками, утверждающими, что только оно может спасти многие страны (преимущественно африканские) от голода, мягко говоря, обманчива, заявляет в своей новой книге "Семена разрушения: скрытая программа генетических манипуляций" американский консультант по стратегическим рискам Ф. Уильям Энгдал.

По мнению учёного-политолога, всё здесь упирается в собственников земли, на которой это зерно выращено:

"Коррумпированные власти Украины тихо заключили сделки с крупнейшими ГМО-агробизнес-компаниями на Западе, тайно отдав под их контроль большую часть самых плодородных в мире чернозёмных сельскохозугодий", — пишет Энгдал.

Доводы, которые он приводит, надо признать, весьма убедительны. Предлагаю вкратце с ними ознакомиться. Итак.

Переворот ЦРУ в 2014 году

Как утверждает автор книги, желание американских сельхозкорпораций заполучить плодородные украинские земли и вести на них свой бизнес стало одной из причин майданного госпереворота.

Энгдал напоминает, что в декабре 2013 года президент Виктор Янукович объявил, что Украина присоединится к Евразийскому экономическому союзу, как только Россия выкупит её госдолг ($15 млрд) и снизит на 33% цену на газ.

Но оппозиции больше было по нраву сделанное предложение об "ассоциированном членстве” в ЕС, которое открывало Украину для "иностранных инвестиций.”

В итоге

в феврале 2014 года в Киеве произошёл госпереворот, поддержанный правительством США.

Незалежная получила драконовский пакет кредитов МВФ и Всемирного банка, сделавший её абсолютным должником.

"Главное требование США и МВФ к правительству протеже ЦРУ Арсения Яценюка было открыть богатые сельскохозяйственные угодья Украины для иностранных гигантов агробизнеса, прежде всего гигантов ГМО, включая Monsanto и DuPont. Трое из кабинета Яценюка, включая ключевых министров финансов и экономики, были иностранными гражданами, настоятельно рекомендованными Киеву Викторией Нуланд из Госдепартамента США и тогдашним вице-президентом Джо Байденом. Навязанные Вашингтоном условия кредитования МВФ требовали, чтобы Украина также отменила свой запрет на генно-инженерные культуры и позволила частным корпорациям, таким как Monsanto, сажать ГМО-семена и опрыскивать поля препаратом Monsanto Roundup", — пишет Энгдал.

Дальше — больше

В 2001 году Украина ввела мораторий на продажу сельскохозяйственных земель мелкими собственниками крупным компаниям и иностранным инвесторам.

Семь миллионов украинских фермеров владели небольшими участками общей площадью около 79 миллионов акров.

Оставшиеся 25 миллионов акров принадлежали государству.

Выращивание ГМО-культур было строго незаконным.

На деле

После Майдана мелкие землевладельцы сдавали свои земли в аренду украинским олигархам, которые, в свою очередь, заключали секретные соглашения с американскими холдингами Monsato, DuPont, Cargill и другими западными поставщиками ГМО, которые выращивали на них ГМО-кукурузу и сою.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, к концу 2016 года около 80% украинских соевых бобов и 10% кукурузы были незаконно выращены из генетически модифицированных семян.

Закон Зеленского 2021 года позволил значительно расширить эту открытую для ГМО дверь.

С Зеленским всё стало проще

В мае 2019 года успешный комик Владимир Зеленский, протеже известного украинского олигарха Игоря Коломойского, был избран президентом. И первое, что он попытался сделать — отменить земельный мораторий 2001 года.

Фермеры и рядовые граждане устраивали массовые протесты в течение 2020 года, чтобы заблокировать изменения, предложенные бывшим артистом. Но ему помогли ковидные ограничения:

в мае 2021 года Зеленский подписал закон о дерегулировании земли, назвав его "ключом к рынку сельскохозяйственных угодий”.

Чтобы успокоить электорат, президент заявил, что по новому закону осуществлять сделки купли — продажи земли смогут только граждане Украины. Но об огромной лазейке, позволяющей иностранным компаниям, которые работают в стране более трех лет, также покупать желаемую землю. умолчал.

Как умолчал и о том, что власти на местах смогут изменять целевое назначение земли. Здесь всё просто:

чиновники переводят пахотную землю в разряд коммерческой, продают её иностранцам, а те, в свою очередь, перепрофилируют участок под сельскохозяйственные угодья.

Зеленский подписал законопроект и отказался от своего предвыборного обещания провести национальный референдум о любом изменении права собственности на землю.

Вывод автора книги

С учетом того, что американские корпорации, специализирующиеся на работе с ГМО-семенами, уже контролируют, по сообщениям, 16,7 миллиона гектаров первоклассных черноземных сельскохозяйственных угодий Украины, а также с фактической взяткой от МВФ и Всемирного банка, правительство Зеленского сдалось и продалось.

Результат будет очень плохим для будущего того, что до недавнего времени было "житницей Европы”.

Теперь, когда Украину разоряют компании ГМО-картеля, остается только Россия, которая запретила ГМО-культуры в 2016 году. Теперь она — единственный крупный мировой поставщик зерна без ГМО.

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