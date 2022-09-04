Шумиха, поднятая вокруг украинского зерна западными политиками, утверждающими, что только оно может спасти многие страны (преимущественно африканские) от голода, мягко говоря, обманчива, заявляет в своей новой книге "Семена разрушения: скрытая программа генетических манипуляций" американский консультант по стратегическим рискам Ф. Уильям Энгдал.
По мнению учёного-политолога, всё здесь упирается в собственников земли, на которой это зерно выращено:
"Коррумпированные власти Украины тихо заключили сделки с крупнейшими ГМО-агробизнес-компаниями на Западе, тайно отдав под их контроль большую часть самых плодородных в мире чернозёмных сельскохозугодий", — пишет Энгдал.
Доводы, которые он приводит, надо признать, весьма убедительны. Предлагаю вкратце с ними ознакомиться. Итак.
Как утверждает автор книги, желание американских сельхозкорпораций заполучить плодородные украинские земли и вести на них свой бизнес стало одной из причин майданного госпереворота.
Энгдал напоминает, что в декабре 2013 года президент Виктор Янукович объявил, что Украина присоединится к Евразийскому экономическому союзу, как только Россия выкупит её госдолг ($15 млрд) и снизит на 33% цену на газ.
Но оппозиции больше было по нраву сделанное предложение об "ассоциированном членстве” в ЕС, которое открывало Украину для "иностранных инвестиций.”
В итоге
"Главное требование США и МВФ к правительству протеже ЦРУ Арсения Яценюка было открыть богатые сельскохозяйственные угодья Украины для иностранных гигантов агробизнеса, прежде всего гигантов ГМО, включая Monsanto и DuPont.
Трое из кабинета Яценюка, включая ключевых министров финансов и экономики, были иностранными гражданами, настоятельно рекомендованными Киеву Викторией Нуланд из Госдепартамента США и тогдашним вице-президентом Джо Байденом.
Навязанные Вашингтоном условия кредитования МВФ требовали, чтобы Украина также отменила свой запрет на генно-инженерные культуры и позволила частным корпорациям, таким как Monsanto, сажать ГМО-семена и опрыскивать поля препаратом Monsanto Roundup", — пишет Энгдал.
В 2001 году Украина ввела мораторий на продажу сельскохозяйственных земель мелкими собственниками крупным компаниям и иностранным инвесторам.
После Майдана мелкие землевладельцы сдавали свои земли в аренду украинским олигархам, которые, в свою очередь, заключали секретные соглашения с американскими холдингами Monsato, DuPont, Cargill и другими западными поставщиками ГМО, которые выращивали на них ГМО-кукурузу и сою.
Закон Зеленского 2021 года позволил значительно расширить эту открытую для ГМО дверь.
В мае 2019 года успешный комик Владимир Зеленский, протеже известного украинского олигарха Игоря Коломойского, был избран президентом. И первое, что он попытался сделать — отменить земельный мораторий 2001 года.
Фермеры и рядовые граждане устраивали массовые протесты в течение 2020 года, чтобы заблокировать изменения, предложенные бывшим артистом. Но ему помогли ковидные ограничения:
Чтобы успокоить электорат, президент заявил, что по новому закону осуществлять сделки купли — продажи земли смогут только граждане Украины. Но об огромной лазейке, позволяющей иностранным компаниям, которые работают в стране более трех лет, также покупать желаемую землю. умолчал.
Как умолчал и о том, что власти на местах смогут изменять целевое назначение земли. Здесь всё просто:
Зеленский подписал законопроект и отказался от своего предвыборного обещания провести национальный референдум о любом изменении права собственности на землю.
С учетом того, что американские корпорации, специализирующиеся на работе с ГМО-семенами, уже контролируют, по сообщениям, 16,7 миллиона гектаров первоклассных черноземных сельскохозяйственных угодий Украины, а также с фактической взяткой от МВФ и Всемирного банка, правительство Зеленского сдалось и продалось.
Результат будет очень плохим для будущего того, что до недавнего времени было "житницей Европы”.
Теперь, когда Украину разоряют компании ГМО-картеля, остается только Россия, которая запретила ГМО-культуры в 2016 году. Теперь она — единственный крупный мировой поставщик зерна без ГМО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.