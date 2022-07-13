Создать голодомор или скрыть халатность — версии проблем экспорта украинского зерна

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев, якобы, находится в двух шагах от соглашения с Москвой по поводу восстановления экспорта зерна, "застрявшего" в портах Незалежной, выглядит, мягко говоря, странно. Как минимум, по двум причинам.

Первая — сообщение главы администрации Херсонской области о том, что некие "украинские диверсанты" с вертолётов жгут пшеничные поля, губя урожай, который жизненно необходим самим украинцам.

И это, напомним, далеко не первый подобный акт вандализма, если вспомнить хотя бы поджог зернохранилища в Мариупольском порту, после которого огнём был уничтожен значительный запас зерна.

Вторая — отправка продовольствия за границу ради того, чтобы "накормить" какие-то страны, получив взамен дополнительные деньги на покупку оружия, что явно не способствует продовольственной безопасности самой Украины.

"Они (киевские власти) на зарплатах прокормятся, а что делать простым жителям Украины, — этот вопрос остается открытым", — прокомментировал ситуацию Кирилл Стремоусов.

Намеренный голодомор

По мнению автора популярного Telegram-канала "Голос Мордора", попытки Киева вывезти из Украины имеющиеся запасы зерна и уничтожить будущий урожай, выжигая хлебные поля, — что, собственно, произошло в Херсонской области — могут оказаться частью информационной войны:

"Мало того, что увозят всё зерно из страны, так ещё и лишают людей будущего урожая. А потом будут орать, что москали устроили голодомор".

Будущее украинского экспорта решится в Турции

Сегодня, согласно распространённому МИД Турции сообщению, в Стамбуле встретятся переговорщики из России, Украины, Турции и ООН. Говорить будут отнюдь не о возможности мира, а обсудят ситуацию с зерном, дефицит которого на мировых рынках может стать причиной сильнейшего продовольственного кризиса.

Интересно, что на встречу не приглашены чиновники Евросоюза. А ведь на днях Жозеп Боррель рассказывал о том, что Брюсселю удалось ускорить вывоз зерна из Украины. Причём, в разы.

Это заявление было подано, как некая победа над "русскими, блокирующими украинские порты", хотя ранее Москва неоднократно заявляла, что "не препятствует перевозке украинского зерна", и корабли могут свободно его вывозить, как только ВСУ разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.

В преддверии переговоров в Турции

Согласно заявлению директора Департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичёва, Россия готова даже "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна", для чего ежедневно открывает спецкоридоры из акватории Чёрного и Азовского морей.

По его словам, с российской стороны есть только два условия:

возможность досматривать суда, чтобы не допустить контрабанду оружия; отказ Киева от провокаций.

"На сегодня, — сказал дипломат в интервью "Интерфаксу", — угрозу для судоходства представляют украинские морские мины и регулярные обстрелы со стороны ВСУ. Именно киевский режим продолжает удерживать в портах десятки иностранных судов".

К слову, вполне вероятно, что Киев, создавая искусственно шумиху вокруг своего зернового экспорта, пытается скрыть тот факт, что вывозить-то особо нечего.

Напомню, ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди указывала на факты нарушения условий хранения зерна на Украине. По её словам, когда удалось потушить склады на территории Мариупольского порта, "оставшееся зерно было прелым и гнилым, полностью непригодным для переработки".

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